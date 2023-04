Adele: Ποιο είναι το τραγούδι που έγραψε για τον James Corden

Ένα από τα τραγούδια του τελευταίου άλμπουμ της Adele ήταν εμπνευσμένο από μία πολύωρη συζήτηση με τον James Corden.

Χάρη στην Adele, ο James Corden είχε το καλύτερο δυνατό τελευταίο «Carpool Karaoke», αλλά ήταν εξαιρετικά συναισθηματικά φορτισμένο.

Καθώς ο James Corden ετοιμάζεται για την αποχώρησή του μετά από οκτώ χρόνια από την εκπομπή «The Late Late Show» του CBS, η Adele τον αιφνιδίασε με ένα απρογραμμάτιστο τελευταίο επεισόδιο του αγαπημένου «Carpool Karaoke».

Αυτή η τελευταία βόλτα τους έφερε δάκρυα στα μάτια καθώς μιλούσαν για τις ζωές τους, τις καριέρες τους και τη μακροχρόνια φιλία τους.

Το τελευταίο «Carpool Karaoke» ξεκινά με την Adele να εμφανίζεται απρόσκλητη στο σπίτι του James Corden και να τον ξυπνά το πρωί χτυπώντας δυνατά δύο κύμβαλα. «Τελευταία εβδομάδα εκπομπών, θα σε πάω εγώ στη δουλειά!», είπε η τραγουδίστρια στον φίλο της, ο οποίος ήταν ακόμα μισοκοιμισμένος.

Μόλις μπήκαν στο αυτοκίνητο, τραγούδησαν μαζί μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Adele, από το «Rolling In The Deep» μέχρι το «Love Is A Game», ενώ ο James Corden ήταν συνοδηγός.

Καθώς οδηγούσαν, ο James Corden θυμήθηκε ότι «όλοι στον πλανήτη Γη είχαν πει “όχι”» στο εξαιρετικά δημοφιλές πλέον «Carpool Karaoke» όταν το παρουσίασε για πρώτη φορά στην εκπομπή του το 2015.

«Τότε ξαφνικά, η Mariah Carey είπε “ναι”», θυμήθηκε, συνεχίζοντας: «Ο Stevie Wonder το άλλαξε πολύ γιατί όταν ήρθε, οι άλλοι καλλιτέχνες έλεγαν: “Λοιπόν, αν το έκανε ο Stevie Wonder, θα το κάνω κι εγώ”».

Το κλίμα όμως άλλαξε όταν στη λίστα αναπαραγωγής του καραόκε ακολούθησε το «I Drink Wine» από το άλμπουμ «30» της Adele, ένα τραγούδι που ξεπερνά σε διάρκεια τα έξι λεπτά.

Σχεδόν ενάμιση χρόνο μετά την κυκλοφορία του, η Adele αποκάλυψε ότι το τραγούδι ήταν εν μέρει εμπνευσμένο από μία συγκινητική συζήτηση που είχε με τον James Corden ενώ επέστρεφαν οδικώς από κοινές οικογενειακές διακοπές.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο James Corden της είχε εξομολογηθεί ότι αισθανόταν καταβεβλημένος από «τα πράγματα της δουλειάς και το διαδίκτυο», μία εξάωρη συζήτηση που αργότερα αποτέλεσε έμπνευση για τους στίχους του «I Drink Wine».

«Ήταν όλα όσα ένιωθα εκείνη την ημέρα», είπε ο James Corden στην Adele για το τραγούδι και πρόσθεσε: «Έμεινα έκπληκτος από το πώς κατάφερες να πάρεις όλα όσα ένιωθα για τον εαυτό μου και τη ζωή και να τα βάλεις σε έναν στίχο».

«Ήταν η πρώτη χρονιά που ένιωσα ότι έπρεπε να θεωρήσω τον εαυτό μου υπεύθυνο για το γεγονός ότι είμαι ενήλικας», θυμήθηκε η Adele μέσα σε δάκρυα, με τον James Corden να συγκινείται δίπλα της.

«Την προηγούμενη χρονιά, είχα αφήσει τον Simon (Konecki). Αλλά εσύ, η Jules και τα παιδιά μου δώσατε πολύ σημαντική βοήθεια», σημείωσε η Βρετανίδα τραγουδίστρια, αναφερόμενη στο διαζύγιό της με τον πρώην σύζυγό της και πατέρα του γιους της, Angelo.

«Είσαι ο καλύτερός μου φίλος σε όλο τον κόσμο. Θα μου λείψεις πάρα πολύ», είπε η Adele στον James Corden όταν έφρασαν στα στούντιο του CBS του Λος Άντζελες, ρίχνοντας την αυλαία του «Carpool Karaoke».