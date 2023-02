Η Adele θα πάει στο Super Bowl μόνο για τη Rihanna

Η Adele ανυπομονεί, όπως όλοι, για την επιστροφή της Rihanna.

Η Adele θα πάει να παρακολουθήσει το Super Bowl 2023, αλλά μόνο για έναν λόγο: για την πολυαναμενόμενη επιστροφή της Rihanna στις ζωντανές εμφανίσεις.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας της που έδωσε στο πλαίσιο των εμφανίσεών της στο Λας Βέγκας την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου, η Βρετανίδα τραγουδίστρια αποκάλυψε στο κοινό ότι θα παρευρεθεί στο μεγάλο παιχνίδι που θα λάβει χώρα στο State Farm Stadium στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα στις 12 Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, δεν την ενδιαφέρει να παρακολουθήσει την αναμέτρηση μεταξύ των Kansas City Chiefs και των Philadelphia Eagles που θα κρίνει τον πρωταθλητή του NFL.

«Θα πάω μόνο για τη Rihanna», αστειεύτηκε η Adele με έναν από τους θεατές στο Colosseum at Caesars Palace σε μια στιγμή που καταγράφηκε σε βίντεο και δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Δεν δίνω δεκάρα για το τι θα γίνει», πρόσθεσε.

Το Halftime Show του Super Bowl της επόμενης Κυριακής, σε παραγωγή της DPS και της Roc Nation, θα αποτελέσει την πρώτη ζωντανή εμφάνιση της Rihanna μετά από πέντε χρόνια.

Η Rihanna, η οποία απέκτησε το πρώτο της παιδί με τον σύντροφό της A$AP Rocky τον Μάιο του 2022, κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του περασμένου έτους τα πρώτα της νέα τραγούδια μετά από έξι χρόνια για το soundtrack της ταινίας «Black Panther: Wakanda Forever».

Πρόκειται για το «Lift Me Up», το οποίο έχει προταθεί για το βραβείο του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού στα επερχόμενα Βραβεία Όσκαρ του 2023 και το «Born Again».

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Halftime Show του Super Bowl, Adam Blackstone, μίλησε για όσα ετοιμάζει η Rihannaγια τη μεγάλη επιστροφή της στην τηλεοπτική εκπομπή «Good Morning America» στις 31 Ιανουαρίου.

«Η ιστορία που θέλει να πει είναι: “Ας γίνουμε επικοί”. Ας το αφήσουμε να είναι μία στιγμή στο χρόνο που οι άνθρωποι δεν θα έχουν ξαναδεί ή ακούσει ποτέ πριν. Επιβάλλουμε τη συναυλία στη μέση του μεγαλύτερου αθλητικού γεγονότος στον κόσμο», δήλωσε ο Blackstone, ο οποίος στο παρελθόν είχε συνεργαστεί με τη Rihanna για τις επιδείξεις μόδας της Savage x Fenty,.

Όσο για τους πιθανούς καλεσμένους της Rihanna, ο Adam Blackstone κράτησε τα χείλη του σφραγισμένα, αλλά διαβεβαίωσε: «Νομίζω ότι θα σας περιμένει μία έκπληξη».