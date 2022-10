Η Adele αποκαλεί την Taylor Swift «μία από τις σπουδαιότερες τραγουδοποιούς της γενιάς μας»

Η Adele εξέφρασε τον θαυμασμό της για την Taylor Swift κατά τη διάρκεια του «Happy Hour With Adele», ενός fan event που διοργανώθηκε στο Χόλιγουντ την Τρίτη 25 Οκτωβρίου για τον εορτασμό της κυκλοφορίας του μουσικού βίντεο για το τραγούδι της «I Drink Wine».

«Δεν το έχω ακούσει», είπε όταν ρωτήθηκε αν έχει ακούσει ακόμα το νέο άλμπουμ «Midnights» της Taylor Swift.

«Αλλά ο μόνος λόγος είναι, είναι επειδή είμαι σε πρόβες για, περίπου, 12 ώρες την ημέρα», πρόσθεσε η Adele, η οποία βρίσκεται σε πυρετώδεις προετοιμασίες για την έναρξη των εμφανίσεών της στο Λας Βέγκας στις 18 Νοεμβρίου.

«Αλλά πιστεύω ότι η Taylor είναι μία από τις σπουδαιότερες τραγουδοποιούς της γενιάς μας, οπότε σίγουρα θα το ακούσω», τόνισε η Adele.

«Μου άρεσαν πολύ, πάρα πολύ τα δύο κατά τη διάρκεια του COVID», συνέχισε η τραγουδίστρια, αναφερόμενη στα δύο άλμπουμ «Folklore» και «Evermore» που κυκλοφόρησε η Taylor Swift το 2020.

«Και νομίζω ότι είναι επίσης διασκεδαστική, κάνει μία κυκλοφορία διασκεδαστική!», επισήμανε η Adele.

Χάρη στη μελετημένη στρατηγική που ακολούθησε η Taylor Swift για την κυκλοφορία του δέκατου άλμπουμ της, το «Midnights» έχει ήδη γίνει το πρώτο άλμπουμ που έχει σημειώσει πωλήσεις άνω του ενός εκατομμυρίου αντιτύπων στις ΗΠΑ την πρώτη εβδομάδα του μετά το δικό της «Reputation» που κυκλοφόρησε το 2017.

Το «Midnights» είναι ήδη επίσης το άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις σε μία εβδομάδα στις ΗΠΑ μετά το «25» της Adele που κυκλοφόρησε το 2015.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Happy Hour With Adele», την οποία συντόνισε ο κωμικός Benito Skinner (γνωστός και ως Benny Drama), η Adele απάντησε στις ερωτήσεις των θαυμαστών της και έδωσε μία πρόγευση από το music video για το «I Drink Wine», που κυκλοφόρησε την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου.

📹 | Adele on Taylor Swift in a recent interview — “I think Taylor’s one of the greatest songwriters of our generation. I will definitely give it [#TSmidnighTS] a listen. She’s fun, she makes a release fun.” pic.twitter.com/KTotvFKLYE

— Taylor Swift News 🕰️ (@TSwiftNZ) October 26, 2022