Η Adele για το νέο τραγούδι της Shakira: «Ο πρώην της έχει μπλέξει»

Η Adele παρακολούθησε τη ζωντανή εμφάνιση της Shakira με τον Bizarrap στο «The Tonight Show» του Jimmy Fallon και μοιράστηκε τις σκέψεις της με το κοινό στις δικές της εμφανίσεις στο Λας Βέγκας αυτό το Σαββατοκύριακο.

Η Shakira παρουσίασε ζωντανά το βράδυ της Παρασκευής 10 Μαρτίου στη βραδινή εκπομπή του Jimmy Fallon την τελευταία της παγκόσμια επιτυχία, το «BZRP Music Sessions Vol. 53» σε παραγωγή του Αργεντινού Bizarrap, το οποίο απευθύνεται με άκρως καυστικούς στίχους στον πρώην σύντροφό της Gerard Piqué.

Η Κολομβιανή αστέρας της μουσικής πραγματοποίησε μια εκρηκτική εμφάνιση τραγουδώντας το προσωπικό για εκείνη τραγούδι.

Η Shakira ξεκίνησε το «BZRP Music Sessions Vol. 53» δίπλα στον Bizarrap, ο οποίος βρισκόταν σε ένα γραφείο με όλον τον εξοπλισμό του, συμπεριλαμβανομένου ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και ενός συνθεσάιζερ Moog.

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια πήγε ανάμεσα στο κοινό που βρισκόταν στο Στούντιο 6B στα στούντιο του NBC στο Rockefeller Center στη Νέα Υόρκη για να παρακολουθήσει τα γυρίσματα του «The Tonight Show» του Jimmy Fallon.

Το κοινό χόρευε μαζί με τη Shakira στους ρυθμούς του «BZRP Music Sessions Vol. 53» και τραγουδούσε τους ισπανόφωνους στίχους του.

Το βράδυ του Σαββάτου 11 Μαρτίου, η Adele συνομίλησε με τους δικούς της θαυμαστές στο The Colosseum at Caesars Palace του Λας Βέγκας, το οποίο φιλοξενεί τις παραστάσεις της και μία από τους θεατές έτυχε να κατονομάσει τη Shakira ως έναν από τους αγαπημένους της καλλιτέχνες, όταν η Adele τη ρώτησε σχετικά.

«Ω, είδα την εμφάνισή της χθες το βράδυ στο Jimmy Fallon. Ω, ο πρώην σύζυγός της έχει μπλέξει!», σχολίασε η Adele με ένα καγχασμό.

Ωστόσο, αξίζει να γίνει μία μικρή διόρθωση: Η Shakira και ο πρώην σύντροφός της Gerard Piqué είχαν σχέση για 11 χρόνια και έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά, αλλά δεν ήταν παντρεμένοι.

Η Κολομβιανή τραγουδίστρια και ο Ισπανός ποδοσφαιριστής ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους τον Ιούνιο του 2022.

Στη συνέντευξή της με τον Jimmy Fallon την Παρασκευή, η Shakira δήλωσε ότι ήξερε ότι το τραγούδι του «BZRP Music Sessions Vol. 53», το οποίο αφήνει αιχμές εναντίον του Gerard Piqué θα γινόταν επιτυχία.

«Άρχισα να το νιώθω στο σώμα μου, ξέρετε. Συνήθως έχω αυτήν την ενστικτώδη σωματική αντίδραση στη μουσική», είπε χαρακτηριστικά.

Ακούστε την Adele να μιλάει για τη Shakira παρακάτω.

Adele at her Vegas residency:

“I saw [Shakira’s] performance last night on Jimmy Fallon… Oh, her ex-husband’s in trouble!” pic.twitter.com/L5VTBDHazg

— Pop Crave (@PopCrave) March 12, 2023