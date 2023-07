Adele: Ποιο πιστεύει ότι είναι το καλύτερο τραγούδι για καραόκε

Η Adele αποκάλυψε ποιο πιστεύει ότι είναι το καλύτερο τραγούδι για καραόκε και ποια είναι η δική της αγαπημένη επιλογή.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εκατομμύρια άνθρωποι έχουν προσπαθήσει να τραγουδήσουν τα τραγούδια της Adele κατά τη διάρκεια ενός καραόκε, αλλά η ίδια η Adele πιστεύει ότι είναι πιο «διασκεδαστικό» να τραγουδάς μεθυσμένος ένα τραγούδι ενός άλλου καλλιτέχνη.

Σε ένα βίντεο από μία από τις πρόσφατες εμφανίσεις των παραστάσεών της «Weekends With Adele» στο The Colosseum at Caesars Palace του Λας Βέγκας, που δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο, η Βρετανίδα τραγουδίστρια συζητάει για τα αγαπημένα της τραγούδια για καραόκε με μερικούς από τους θαυμαστές της που βρίσκονταν στο κοινό.

«Ξέρετε ποιο είναι το καλύτερο τραγούδι για καραόκε;», ρώτησε. «Το “Bad Romance” της Lady Gaga», είπε η Adele.

Διαφήμιση

Αμέσως μετά, η Adele τραγούδησε την εισαγωγή από το «Bad Romance» της Lady Gaga και σχολίασε ότι το τραγούδι είναι «πολύ διασκεδαστικό».

Ωστόσο, η Adele πρόσθεσε στη συνέχεια ότι όταν η Lady Gaga «αρχίζει να μιλάει γαλλικά, δεν έχει ιδέα τι λέει».

Στην πραγματικότητα, η Lady Gaga τραγουδάει σε ένα σημείο του «Bad Romance» τη γαλλική μετάφραση του στίχου «I want your love and I want your revenge» του τραγουδιού.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Η Adele αγόρασε το σπίτι του Sylvester Stallone και κράτησε το άγαλμα του Rocky

Πέρυσι, το Billboard κατέταξε το «Bad Romance» ως το 33ο καλύτερο τραγούδι για καραόκε όλων των εποχών. Την πρώτη θέση κατέλαβε το «Man! I Feel Like a Woman!» της Shania Twain.

Στη λίστα του Billboard με τα καλύτερα τραγούδια για καραόκε όλων των εποχών συμπεριλήφθηκε επίσης ένα τραγούδι της Adele και συγκεκριμένα το «Rolling In The Deep» (2010), το οποίο εμφανίστηκε στο No. 57 της κατάταξης.

Το περιοδικό σημείωσε ότι το «Rolling In The Deep» της Adele είναι η καλύτερη επιλογή «όταν θέλετε να επιδείξετε τις ερμηνευτικές ικανότητές σας, αλλά και να κάνετε το πλήθος να τραγουδάει δυνατά και υπερήφανα μαζί σας – βασικά, όποτε θέλετε να νιώσετε σαν την Adele που τραγουδάει σε ένα στάδιο για μόλις τρία λεπτά και 48 δευτερόλεπτα».

Η Adele αποκαλύπτει επίσης στο βίντεο ότι το αγαπημένο της τραγούδι για καραόκε είναι το «Proud Mary».

Ωστόσο, δεν διευκρίνισε αν αναφέρεται στην εμβληματική εκδοχή του τραγουδιού από τους Ike & Tina Turner ή στην αυθεντική εκδοχή του από τους Creedence Clearwater Revival.