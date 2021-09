Adele: Πληθαίνουν τα σενάρια για την δισκογραφική επιστροφή της «αυτή την εβδομάδα»

Έντονες είναι οι φήμες σχετικά με την πιθανή δισκογραφική επάνοδο της Adele.

Εδώ και μερικούς μήνες έχουν ακουστεί πολλά για το νέο άλμπουμ της Adele, το οποίο αναμένεται με μεγάλη προσμονή και εικάζεται ότι θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2021.

Οι φήμες λένε ότι η Adele θα μπορούσε να κυκλοφορήσει το νέο τραγούδι της αυτή την εβδομάδα και οι θαυμαστές της είναι ήδη ενθουσιασμένοι.

Την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου, ο ραδιοφωνικός παραγωγός Mauler του Stingray Radio έγραψε σε ένα tweet που έχει πλέον διαγραφεί: «Νέα Adele. Αυτή την εβδομάδα».

Επιπλέον, όταν ο λογαριασμός Billboard Charts στο Twitter δημοσίευσε τις επιδόσεις της Adele όλα αυτά τα χρόνια στο Billboard Hot 100 και στο Billboard 200, που περιλαμβάνουν τέσσερα τραγούδια που κατέκτησε το Νο. 1 στο Hot 100 («Rolling In The Deep», «Someone Like You», «Set Fire To The Rain», «Hello») και δύο άλμπουμ που κυριάρχησαν στο No. 1 του Billboard 200 («21», «25»).

Ακολούθησε ένα κύμα δημοσιεύσεων από αμερικανικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, στις οποίες επαναλαμβάνονται οι φήμες που θέλουν την Adele να κυκλοφορεί σύντομα το νέο τραγούδι της.

Διάφορα βρετανικά δημοσιεύματα ισχυρίζονται ότι το νέο άλμπουμ της Adele θα κυκλοφορήσει πριν τα Χριστούγεννα. Κάποιοι μάλιστα λένε ότι ο πολυαναμενόμενος διάδοχος του «25», που κυκλοφόρησε το 2015, θα αποκαλυφθεί στις 5 Νοεμβρίου, την ίδια ημέρα με την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ των ABBA με τίτλο «Voyage».

Επίσης, έχει ήδη γίνει γνωστό ότι η Adele θα φιλοξενηθεί στο τεύχος Νοεμβρίου της «British Vogue».

Η αποκάλυψη έγινε μέσω e-mails που έστειλε ένας συντάκτης του περιοδικού σε έναν κλειστό κύκλο αναγνωστών με σκοπό της διεξαγωγή έρευνας σχετικά με το περιεχόμενο των επόμενων τευχών της «British Vogue». Σύμφωνα με όσα κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, η τραγουδίστρια θα μιλήσει στη συνέντευξή της για το διαζύγιό της, την ανανεωμένη εικόνα της και τον τολμηρό νέο ήχο της.

Σημειώνεται ότι τεύχος Νοεμβρίου της βρετανικής έκδοσης της «Vogue αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 10 Οκτωβρίου.

Ενώ ο κόσμος περιμένει με ανυπομονησία το νέο άλμπουμ της, η Βρετανίδα τραγουδίστρια σκέφτεται ήδη το επόμενο βήμα: τις ζωντανές εμφανίσεις. Και οι φήμες συνεχίζουν να υποστηρίζουν ότι θα πραγματοποιήσει μία σειρά σταθερών εμφανίσεων στο Λας Βέγκας.

Σύμφωνα με την «Daily Mail», η Adele έχει ήδη επικοινωνήσει τα μέλη της μπάντας της για την πιθανή συνεργασία τους στο Λας Βέγκας.

«Πολύ πρόσφατα η Adele μίλησε με μουσικούς με τους οποίους έχει συνεργαστεί στο παρελθόν για να μάθει τη διαθεσιμότητά τους, για να δει αν μπορούν να βρεθούν στο Λας Βέγκας για συναυλίες», ανέφερε μία πηγή στην εφημερίδα τον Αύγουστο.

«Είναι όλα πολύ συναρπαστικά. Οι συναυλίες θα της αποφέρουν πολλά χρήματα, αλλά αυτό σημαίνει επίσης ότι θα έχει μια ρουτίνα. Θα ήταν πολύ κερδοφόρο γι’ αυτήν, αλλά και διασκεδαστικό», πρόσθεσε η πηγή.