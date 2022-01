Η Adele κυκλοφορεί το music video του «Oh My God»

Το «Oh My God» είναι ένα από τα πιο αισιόδοξα τραγούδια της Adele.

Η Adele παρουσιάζει το μουσικό βίντεο για το single «Oh My God» από το νέο άλμπουμ της «30».

Η Βρετανίδα αστέρας της μουσικής έχει καταφέρει να ισορροπήσει στο «30» τις μελαγχολικές μπαλάντες με πιο αισιόδοξα τραγούδια, μεταξύ των οποίων το ακαταμάχητο «Oh My God», ένα από τα σπάνια τραγούδια της Adele με τα οποία μπορείς να χορέψεις.

Στο «Oh My God» η Adele περιγράφει ότι θέλει να βάλει τον εαυτό της σε προτεραιότητα αλλά αμφιταλαντεύεται.

Μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ «21» το 2011, η φήμη της Adele εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα, ενώ παράλληλα γνώρισε τον πρώην σύζυγό της Simon Konecki και το 2012 απέκτησε μαζί του το πρώτο της παιδί, τον 9 ετών σήμερα Angelo.

Και κατά τη διάρκεια των κορυφαίων ετών της καριέρας η Adele ήταν σε σχέση, όμως στο «Oh My God» συνειδητοποιεί ότι είναι ελεύθερη και διαθέσιμη για νέες γνωριμίες για πρώτη φορά από τότε που έγινε διάσημη.

Σε σκηνοθεσία του Sam Brow, το μουσικό βίντεο του «Oh My God» χαρακτηρίζεται από ασπρόμαυρη αισθητική και κινείται στο ύφος ενός προγράμματος βαριετέ, με την Adele να τραγουδά ενώ γύρω της εμφανίζονται διαφορετικοί χορευτές και καλλιτέχνες.

Το «Oh My God» παίρνει τη σκυτάλη από το «Easy On Me», τη λιτή μπαλάντα που έκανε πράξη τη μεγάλη δισκογραφική επάνοδο της Adele μετά από έξι χρόνια και συνέτριψε το ρεκόρ του Spotify για το τραγούδι με τα περισσότερα streams σε μία ημέρα.

Το «Easy On Me» έχει συμπληρώσει συνολικά οκτώ εβδομάδες στο No. 1 του Billboard Hot 100 στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο No. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου και παραμένει στην κορυφή των charts με την είσοδο της νέας χρονιάς.

Το «Oh My God» και το «Easy On Me» συμπεριλαμβάνονται στο νέο άλμπουμ «30» της Adele, το οποίο κυκλοφόρησε από την Columbia Records / Sony Music στις 19 Νοεμβρίου 2021 και σε σύντομο χρονικό διάστημα αναδείχθηκε στο άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις το 2021 τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο.