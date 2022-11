Adele: Λαμπερή πρεμιέρα στο Λας Βέγκας – Φωτογραφίες

Όσα έγιναν στη λαμπερή πρεμιέρα των παραστάσεων της Adele στο Λας Βέγκας.

Η Adele ξεκίνησε με μία θεαματική βραδιά τις παραστάσεις της με τίτλο «Weekends With Adele» στο Λας Βέγκας, δέκα μήνες αφότου ανέβαλε την έναρξή τους κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Στις 18 Νοεμβρίου, η Adele ανέβηκε επιτέλους στη σκηνή του Colosseum at Caesar’s Palace και δάκρυσε αρκετές φορές καθώς τραγουδούσε μπροστά σε ένα κοινό άνω των 4.000 ατόμων, στο οποίο περιλαμβάνονταν ο γιος της, ο 10χρονος Angelo και ο σύντροφός της, ο ατζέντης αθλητών Rich Paul.

«Σας ευχαριστώ πολύ που επιστρέψατε σε εμένα», είπε στο πλήθος, σύμφωνα με τον Guardian. «Μοιάζει ακριβώς όπως το είχα φανταστεί».

Η Adele άνοιξε το σόου με την επιτυχία της «Hello» και στη συνέχεια ερμήνευσε τραγούδια όπως τα «Easy On Me», «Rumour Has It», «Skyfall», «Someone Like You», «Rolling In The Deep», «Set Fire To The Rain» και «When We Were Young». Ενώ ερμήνευε το τελευταίο κομμάτι, η πήγε στο κοινό και κάποια στιγμή αγκάλιασε τον σύντροφό της.

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια εμφανίστηκε με ένα μαύρο βελούδινο φόρεμα χωρίς ώμους, σε συνδυασμό με ένα μεταξωτό περιτύλιγμα που ήταν στερεωμένο γύρω από τη μέση της με μία χρυσή καρφίτσα, και χωρίς παπούτσια.

«Θα είναι ξυπόλητη», δήλωσε ο στιλίστας της, Jamie Mizrahi, στην εφημερίδα The Wall Street Journal. «Ή, για την ακρίβεια, έχουμε κάλτσες αν τις θέλει. Οπότε το φόρεμα πρέπει να φτάνει μέχρι το πάτωμα», εξήγησε.

Στις 20 Ιανουαρίου, μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη έναρξη των εμφανίσεών της στο Λας Βέγκας, η Adele ανακοίνωσε δακρυσμένη σε ένα βίντεο που ανάρτησε στο Instagram: «Ακούστε, λυπάμαι πολύ, αλλά το σόου μου δεν είναι έτοιμο. Προσπαθήσαμε πραγματικά να κάνουμε ό, τι μπορούσαμε για να το ετοιμάσουμε εγκαίρως και για να είναι αρκετά καλό για εσάς, αλλά καταστραφήκαμε εντελώς από τις καθυστερήσεις στην παράδοση και την COVID».

Κατά τη διάρκεια της πρεμιέρα της στις 18 Νοεμβρίου, η Adele απάντησε στις αντιδράσεις για την αναβολή των εμφανίσεών της.

«Θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω το Caesars γιατί έχουν γραφτεί πολλές αηδίες για εμένα από τότε που ακύρωσα τις συναυλίες μου. Σας λέω ότι το 90 τοις εκατό από αυτά είναι εντελώς κατασκευασμένα – υπήρχαν φήμες ότι αλλάζω ξενοδοχείο και ότι αλλάζω θέατρο και όλα αυτά και ούτε μία φορά δεν έκαναν καμία ερώτηση», είπε σχετικά.

Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν παραπονέθηκε. Αν μη τι άλλο, οι 4.100 θεατές, στους οποίους εντοπίστηκαν ο James Corden, ο σκηνοθέτης Baz Luhrmann, ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Tim Cook και ο Βρετανός ράπερ Stormzy (που καθόταν μαζί με τον αγαπημένο της Rich Paul), καθώς και οι Rob Stringer και Afo Verde της Sony Music Group, ήταν εμφανώς ενθουσιασμένοι που παρευρέθηκαν στην πρεμιέρα της Adele, όπως φάνηκε από τις φωνές τους και τις πολλές φορές που χειροκροτούσαν όρθιοι.

Παρόλα αυτά, η Adele ήταν αγχωμένη και το δήλωσε στην αρχή της παράστασης, καθώς τραγουδούσε το «Hello» και ζέσταινε τη φωνή της. «Είμαι τόσο φοβισμένη και τόσο χαρούμενη», εξομολογήθηκε, πριν ρωτήσει το κοινό: «Πώς είστε όλοι σας;».

Η Adele εξήγησε ότι ήθελε η παράσταση να «ξεκινάει σε χαμηλούς τόνους» μόνο με την ίδια και ένα πιάνο και προειδοποίησε επίσης τους θεατές ότι συμπεριέλαβε ελάχιστα up-tempo τραγούδια, ώστε να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία να χορέψουν όταν έρθει η ώρα. «Δεν ξέρω τι σκεφτόμουν», είπε για το γεγονός ότι φόρτωσε το σόου με μπαλάντες.

«Έχω πολλά να σας πω», συνέχισε η Adele με τη χαρακτηριστική διάθεσή της να αστειευτεί.

«Είναι μία αναθεματισμένα τεράστια εβδομάδα για εμένα, έχει το φινάλε του “Walking Dead” την Κυριακή! Και είναι και τα Grammy και το Παγκόσμιο Κύπελλο… Μιλάω τόσο πολύ επειδή είμαι τόσο αγχωμένη», συνέχισε.

Η Adele αστειεύτηκε και διασκέδασε το κοινό με ιστορίες για συνολικά σχεδόν 30 λεπτά κατά τη διάρκεια του δίωρου σόου, καλύπτοντας μία ευρεία γκάμα θεμάτων, από τον καιρό (ασυνήθιστα κρύο στο Λας Βέγκας) μέχρι την «αγάπη της να κάθεται» και τους μηχανισμούς της παράστασης.

Μάλιστα φρόντισε να φτιάξει τη βραδιά δύο Καναδών θεατών μεταθέτοντάς τους από τις χειρότερες θέσεις του χώρου στο κέντρο της ορχήστρας (σκοπεύει να επαναλάβει την κίνηση στις επόμενες συναυλίες), ενώ σε μερικούς ακόμη θαυμαστές της πέταξε μπλουζάκια με ένα ειδικό όπλο.

Όσο προχωρούσε η βραδιά, γινόταν όλο και πιο ξεκάθαρο ότι η προσέγγιση «ουκ εν τω πολλώ το ευ» συμπλήρωνε τη μουσική με τρόπο που δεν αποσπούσε την προσοχή, αλλά ενίσχυε την ποιότητα της παράστασης.

Εκτός από τη βροχή που έπεφτε και τις φλόγες που συνόδευαν το «Set Fire To The Rain», τα βίντεο της εντυπωσιακής Adele μαζί με τις εικόνες από τα γραφικά τοπία και έναν τοίχο μ μουσικούς που έπαιζαν έγχορδα έδωσαν μία φινέτσα στην παράσταση.

Αλλά αυτό που πραγματικά έκανε το σόου να αξίζει πραγματικά ήταν η υπόσχεση της Adele ότι θα αποτελούσε μία προσωπική εμπειρία. Το τήρησε από κάθε άποψη, καθώς περπατούσε πάνω-κάτω στους διαδρόμους, γνώριζε και φιλούσε τους θαυμαστές της και ρωτούσε για τις ζωές τους, αναφέρει το Variety.

«Ο μόνος λόγος που ήθελα να εμφανιστώ σε μία μικρή αίθουσα ήταν για να είμαι κοντά σας», είπε η Adele κατά τη διάρκεια μιας συναισθηματικής στιγμής λίγο πριν το encore με το «Rolling In The Deep» και το «Love Is A Game».

«Απλά τριγυρνούσα στο Λονδίνο όταν ήμουν 21 ετών και έγραψα ένα άλμπουμ που τελικά άλλαξε τη ζωή μου. Δεν είχα ιδέα ότι η ζωή μου θα γινόταν τελικά αυτό που είναι σήμερα. Κάθε μέρα, ζω μία εξωσωματική εμπειρία», πρόσθεσε.

Οι παραστάσεις της Adele στο The Colosseum at Caesars Palace του Λας Βέγκας αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι τις 25 Μαρτίου 2023.

Το setlist της παράστασης

1. Hello

2. Easy On Me

3. Turning Tables

4. Take It All

5. I Drink Wine

6. Water Under the Bridge

7. Send My Love

8. Oh My God

9. One And Only

10. Don’t You Remember

11. Rumour Has It

12. Skyfall

13. Hometown

14. Love in the Dark

15. Cry Your Heart Out

16. Set Fire to the Rain

17. When We Were Young

18. Hold On

19. Someone Like You

20. Rolling in the Deep

21. Love Is a Game