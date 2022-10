Η Adele κυκλοφορεί το μαγικό video του «I Drink Wine»

Το «I Drink Wine» είναι το τρίτο τραγούδι από το άλμπουμ «30» της Adele που αποκτά το δικό του μουσικό βίντεο.

Η Adele κυκλοφορεί ένα μαγευτικό μουσικό βίντεο για το τραγούδι «I Drink Wine» από το τελευταίο άλμπουμ της «30».

Το «I Drink Wine» είναι ένα από τα τραγούδια που ξεχώρισαν από το τέταρτο άλμπουμ της Adele, το οποίο κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2021 και ανακηρύχθηκε από την IFPI το άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις στον κόσμο για το 2021.

Στο τραγούδι, η Adele συμφιλιώνεται με το γεγονός ότι μεγαλώνει και κοιτάζει κατάματα την αέναη στενοχώρια της ζωής.

«Λένε να παίζεις σκληρά, να δουλεύεις σκληρά, να βρίσκεις ισορροπία στη θυσία / Κι όμως, δεν ξέρω κανέναν που να είναι πραγματικά ικανοποιημένος», τραγουδάει πάνω από ένα γλυκανάλατο πιάνο.

Στο μουσικό βίντεο για το «I Drink Wine», η Adele επιπλέει σε ένα ποτάμι πάνω σε ένα φουσκωτό σωσίβιο, ενώ φοράει ένα φόρεμα καλυμμένο με χρυσές παγιέτες και κρατάει ένα ποτήρι κρασί, το οποίο γεμίζει συνεχώς ως δια μαγείας καθώς κινείται κατά μήκος του ποταμού.

Όπως υποδηλώνει και ο τίτλος του τραγουδιού, η Adele πίνει κρασί καθώς περνάει πλωτά από διάφορα καλοντυμένα ζευγάρια και οικογένειες που απολαμβάνουν την ημέρα τους, ενώ το μόνο που μπορεί να κάνει είναι η ίδια να αναλογιστεί την ύπαρξή της.

Στις όχθες του ποταμού εμφανίζονται επίσης η ποιήτρια και συγγραφέας Olivia Gatwood και ο ηθοποιός Jimmie Fails.

Αργότερα στο βίντεο, την πλησιάζει ο ηθοποιός Kendrick Sampson της τηλεοπτικής σειράς «Insecure». Ενώ απολαμβάνουν τη γνωριμία τους, τους διακόπτει μία ομάδα συγχρονισμένων κολυμβητριών.

Μια μεγάλη αποκάλυψη στο τέλος του βίντεο βάζει τα πράγματα σε μία διαφορετική διάσταση για την Adele, η οποία συμβιβάζεται με το γεγονός ότι μεγαλώνει, αλλά δεν γίνεται «καθόλου σοφότερη», όπως τραγουδάει στο τραγούδι.

Αν και η Adele αποκάλυψε σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα ότι το «I Drink Wine» είναι το πρώτο βίντεο που γύρισε για το «30», δεν είναι το πρώτο music video που κυκλοφορεί για το τελευταίο άλμπουμ της.

Τον Οκτώβριο του 2021, επέστρεψε δισκογραφικά μετά από έξι χρόνια με το single «Easy On Me», το οποίο κυκλοφόρησε μαζί με music video και τον προηγούμενο Ιανουάριο έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο του «Oh My God».

Το μουσικό βίντεο για το «I Drink Wine» κυκλοφορεί λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη των πολυαναμενόμενων εμφανίσεων της Adele στο Colosseum at Caesars Palace του Λας Βέγκας, στο οποίο επρόκειτο ξεκινήσει τις παραστάσεις της τον περασμένο Ιανουάριο, αλλά ακύρωσε κυριολεκτικά τελευταία τη στιγμή την πρεμιέρα.