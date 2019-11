Η Adele επανεμφανίστηκε στο Twitter μετά από ένα χρόνο απουσίας

Η Adele επέστρεψε στο Twitter μετά από ένα έτος απουσίας για να κάνει μία σημαντική ανακοίνωση.

Η 31χρονη τραγουδίστρια επανεμφανίστηκε στην πλατφόρμα για να παροτρύνει τους Βρετανούς ακολούθους της να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους.

«Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε για να ψηφίσετε πριν τα μεσάνυχτα απόψε στο Ηνωμένο Βασίλειο», έγραψε, κοινοποιώντας ταυτόχρονα ένα σύνδεσμο προς την αντίστοιχη σελίδα εγγραφής.

Η τελευταία δημοσίευση της Adele στο Twitter χρονολογείται στο Δεκέμβριο του 2018, όταν τίμησε τη μνήμη των 72 θυμάτων από τη φονική πυρκαγιά στον Πύργο Grenfell.

Don’t forget to Register to Vote before midnight tonight U.K ✔️ https://t.co/mYnpSxmBIe

— Adele (@Adele) November 26, 2019