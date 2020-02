Η Adele εκμυστηρεύτηκε ότι το νέο άλμπουμ της θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο

Η αστέρας της μουσικής έχει καταστρώσει τα σχέδια για το διάδοχο του άλμπουμ «25».

Η Adele αποκάλυψε ότι το νέο άλμπουμ της θα κυκλοφορήσει το ερχόμενο φθινόπωρο.

Το περασμένο Σάββατο παντρεύτηκε στο Λονδίνο η καλύτερη φίλη της Βρετανίδας τραγουδίστριας, η Laura Dockrill. Στη Laura αναφέρεται και το τραγούδι «My Same» από το άλμπουμ «19» (2008) της Adele, καθώς οι δύο γυναίκες μεγάλωσαν μαζί.

Ηη Adele τέλεσε το γάμο του ζευγαριού και ανέλαβε τη διασκέδαση των καλεσμένων τραγουδώντας στην εκδήλωση που ακολούθησε στην παμπ Mason’s Arms του Λονδίνου, σε μία από τις σπάνιες πλέον εμφανίσεις της επί σκηνής.

Η Adele τραγούδησε το δικό της «Rolling In The Deep», αλλά και τραγούδια άλλων καλλιτεχνών, όπως το «Spice Up Your Life» των αγαπημένων της Spice Girls, το «Crazy In Love» της Beyoncé και το «Young Hearts Run Free» της Candi Staton.

Στη σκηνή ανέβηκε μάλιστα και η Florence Welch και τραγούδησε μαζί την 31χρονη τραγουδίστρια.

Την Adele συνόδευσε μπάντα μουσικών στην οποία συμμετείχε ο Hugo White, πρώην μέλος του βρετανικού indie-rock συγκροτήματος The Maccabees.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η Adele φαίνεται πως ρωτήθηκε για τη νέα δισκογραφική δουλειά της, την οποία προσμένουμε όλοι.

«Να περιμένετε το άλμπουμ μου το Σεπτέμβριο», φέρεται να εκμυστηρεύτηκε στους παριστάμενους η αστέρας της μουσικής, σύμφωνα με ένα ηχογραφημένο απόσπασμα που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο.

🚨 @Adele is coming! The singer was filmed saying “expect my album in September” at her friend’s wedding party. pic.twitter.com/Zj0Ir76W2z — Pop Crave (@PopCrave) February 16, 2020

Στα κοινωνικά δίκτυα δημοσιεύτηκαν διάφορα βίντεο από τη δεξίωση, στα οποία βλέπουμε την Adele εμφανώς αδυνατισμένη.

Το σενάριο να κυκλοφορήσει το Σεπτέμβριο το τέταρτο ολοκληρωμένο της τραγουδίστριας δεν θα πρέπει να θεωρείται απίθανο.

Οι προσωπικοί συνεργάτες της δήλωσαν πριν λίγο καιρό ότι θα επιστρέψει στη δισκογραφία μέσα στο 2020, τονίζοντας πως «όσο πιο σύντομα, τόσο το καλύτερο».