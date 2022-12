Η Adele ευχήθηκε χρόνια πολλά στον σύντροφό της Rich Paul από τη σκηνή

Η Adele έβαλε όλο το κοινό στις εμφανίσεις της στο Λας Βέγκας να ευχηθεί χρόνια πολλά στον σύντροφό της Rich Paul για τα 41α γενέθλιά του.

«Γεια σας», είπε η Adele κατά της διάρκεια της συναυλίας της στο «Caesar’s Palace» στις 16 Δεκεμβρίου. «Έχει γενέθλια το αγόρι μου σήμερα και τον αγαπώ περισσότερο από τη ζωή μου. Μπορούμε να του ευχηθούμε χρόνια πολλά;» συνέχισε.

Πολλοί από τους θεατές κατέγραψαν στα κινητά τηλέφωνά τους τη γλυκιά στιγμή όπου όλο το κοινό τραγουδούσε το «Happy Birthday» και τα βίντεο κυκλοφόρησαν στη συνέχεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Adele μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για τη σχέση της με τον Rich Paul το 2021, αποκαλύπτοντας ότι γνωρίστηκαν «λίγο πριν» ο πατέρας της, Mark Evans, πεθάνει τον Μάιο του 2021.

«Ο Rich απλά απίστευτα ήρθε», είπε στην αμερικανική έκδοση της Vogue, προσθέτοντας ότι αισθάνεται «ασφαλής» μαζί του.

«Δεν αισθάνομαι άγχος ή νευρικότητα ή φθορά. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι άγριο. Είμαι μια 33χρονη διαζευγμένη μητέρα ενός γιου, η οποία είναι πραγματικά υπεύθυνη. Το τελευταίο πράγμα που χρειάζομαι είναι κάποιος που δεν ξέρει πού βρίσκεται ή τι θέλει. Εγώ ξέρω τι θέλω. Και ξέρω πραγματικά τι δεν θέλω», πρόσθεσε.

singing happy birthday to rich. That was actually so beautiful🥺♥️ pic.twitter.com/yeJyBffJS6

— brooke🪐 (@adelesdarling) December 17, 2022