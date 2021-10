Η Adele επέστρεψε με το «Easy On Me» – Ακούστε το υπέροχο νέο τραγούδι της

Ακούστε το πρώτο τραγούδι της Adele μετά από έξι χρόνια.

Έξι χρόνια μετά την κυκλοφορία του τελευταίου άλμπουμ της, η Adele ανοίγει μία νέα σελίδα στην καριέρα και τη ζωή της κυκλοφορώντας το νέο τραγούδι «Easy On Me», προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της «30».

Πρόκειται για μία τρυφερή μπαλάντα που βασίζεται σε ένα απαλό πιάνο και διαθέτει έντονο βιωματικό χαρακτήρα.

Η Adele αναφέρεται στην δύσκολη παιδική ηλικία της, τον αποτυχημένο γάμο της και τα μαθήματα που έμαθε και δεν έμαθε για την οικογένεια, την αγάπη και την εγκατάλειψη κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας.

Στο τέλος, ζητά ταυτόχρονα υπομονή και χάρη: «Να είσαι επιεικής μαζί μου, μωρό μου / Ήμουν ακόμα παιδί / Δεν είχα την ευκαιρία να νιώσω τον κόσμο γύρω μου / Δεν είχα χρόνο να διαλέξω τι θα έκανα / Γι’ αυτό να είσαι επιεικής μαζί μου», τραγουδά στο ρεφρέν.

Η Adele έχει γράψει το «Easy On Me» μαζί με τον καταξιωμένο μουσικό παραγωγό Gerg Kurstin («Hello», «Water Under The Bridge»), ο οποίος επιμελήθηκε επίσης την παραγωγή του τραγουδιού.

Το «Easy On Me» μεταφέρεται στις οθόνες μας με ένα κινηματογραφικό μουσικό βίντεο που γυρίστηκε τον περασμένο μήνα στο Κεμπέκ του Καναδά.

Η Adele συνεργάζεται και πάλι μετά το «Hello» με τον σκηνοθέτη Xavier Dolan («Mommy», «It’s Only The End Of The World»), που έχει κερδίσει το Grand Prix των Καννών.

Το music video για το «Easy On Me», που συμβολίζει το νέο ξεκίνημα στη ζωή της Adele, ξεκινά μάλιστα στο ίδιο σπίτι που χρησιμοποιήθηκε για τα γυρίσματα του «Hello» το 2015.

«Ειλικρινά ήλπιζα να συμβεί αυτό», ανέφερε ο Xavier Dolan σε δήλωσή του.

«Για μένα, δεν υπάρχει τίποτα πιο δυνατό από την επανασύνδεση καλλιτεχνών μετά από πολλά χρόνια απομάκρυνσης. Έχω αλλάξει. Η Adele έχει αλλάξει. Και αυτή είναι μια ευκαιρία να γιορτάσουμε πόσο έχουμε εξελιχθεί και οι δύο, και πόσο έχουμε παραμείνει επίσης και οι δύο πιστοί στα πιο αγαπημένα μας θέματα. Είναι όλα τα ίδια, αλλά διαφορετικά», συνέχισε.

Το «Easy On Me» είναι το πρώτο τραγούδι από το νέο άλμπουμ της Adele με τίτλο «30», το οποίο είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει από την Columbia Records / Sony Music στις 19 Νοεμβρίου.

H Adele ενώνει τις δυνάμεις της, στην πρώτη δισκογραφική δουλειά μετά το θριαμβευτικό άλμπουμ «25» του 2015 που σημείωσε ιστορικά ρεκόρ πωλήσεων, με τους ήδη γνωστούς συνεργάτες της Greg Kurstin, Max Martin, Shellback και Tobias Jesso Jr, καθώς και με τους νέους συνεργάτες Inflo και Ludwig Göransson.