Adele: Το «Easy On Me» σημείωσε ρεκόρ στο Spotify – Το τραγούδι με τα περισσότερα streams σε μία ημέρα

Η Adele συνέτριψε το ρεκόρ όλων των εποχών στο Spotify.

Το νέο single της Adele κυκλοφορεί εδώ και λίγες ώρες, όμως έχει ήδη προλάβει να σημειώσει ένα ρεκόρ στο Spotify.

Το «Easy On Me», το πρώτο τραγούδι της Adele μετά από έξι χρόνια, δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου και μέσα σε μόλις 24 ώρες κατέγραψε μία ανεπανάληπτη επίδοση στη δημοφιλή υπηρεσία streaming.

Το πρώτο single από το νέο άλμπουμ «30» της Adele είναι πλέον το τραγούδι με τα περισσότερα streams στο Spotify τόσο μέσα μία ημέρα συνολικά όσο και το πρώτο εικοσιτετράωρο κυκλοφορίας του, όπως ανακοίνωσε η πλατφόρμα μέσω των επίσημων λογαριασμών της στα κοινωνικά δίκτυα.

Το «Easy On Me» συγκέντρωσε συνολικά 19.749.704 streams για να συντρίψει με εντυπωσιακό τρόπο το ρεκόρ που είχαν σημειώσει νωρίτερα φέτος οι BTS με το «Butter», το οποίο συγκέντρωσε 11,04 εκατομμύρια streams στο Spotiy την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας του τις 21 Μαΐου.

Το νέο single της Adele σημείωσε επίσης το ρεκόρ για το τραγούδι με τα περισσότερα streams στο Spotify σε μία ημέρα, καταρρίπτοντας την επίδοση του ««All I Want For Christmas Is You» της Mariah Carey το οποίο συγκέντρωσε πάνω από 17,2 εκατομμύρια streams στις 24 Δεκεμβρίου 2020.

And just like that, @Adele set a new record 🏆 pic.twitter.com/WIz55hQmln — Spotify (@Spotify) October 15, 2021

«Και κάπως έτσι, η Adele σημείωσε ένα νέο ρεκόρ», αναφέρεται στην ανάρτηση του Spotify στο Twitter.

Το Spotify διαθέτει σήμερα 365 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες σε μηνιαία βάση και για τον υπολογισμό των streams της πρώτης ημέρας μίας κυκλοφορίας λαμβάνονται υπόψη οι πολλαπλές διαφορετικές ζώνες ώρας σε όλο τον κόσμο.

Το «Easy On Me» είναι επίσης το τραγούδι που κατέγραψε τα περισσότερα streams στο Amazon Music την πρώτη ημέρες της κυκλοφορίας του, όπως επιβεβαίωσε σήμερα η πλατφόρμα.

Σε συνέντευξη που έδωσε στο BBC Radio 2 αμέσως μετά την κυκλοφορία του νέου τραγουδιού της, η Adele αποκάλυψε ότι το «Easy On Me» ήταν μία από τις τρεις επιλογές που εξέταζε για το πρώτο δείγμα από το επερχόμενο άλμπουμ της «30», το οποίο θα αποκαλυφθεί στις 19 Νοεμβρίου.