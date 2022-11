Adele: Το «Easy On Me» έκανε ντεμπούτο στο No. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου συντρίβοντας πολλαπλά ρεκόρ

Η Adele επέστρεψε στην κορυφή.

Το νέο single «Easy On Me» της Adele κάνει ντεμπούτο στο No. 1 του Singles Chart του Ηνωμένου Βασιλείου σημειώνοντας εντυπωσιακά νούμερα.

Η Adele κατέρριψε το ρεκόρ για το τραγούδι με τα περισσότερα streams σε μια εβδομάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς το «Easy On Me» συγκέντρωσε 24 εκατομμύρια streams την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του.

Το «Easy On Me» συγκέντρωσε επτά εκατομμύρια streams περισσότερα από το τραγούδι στο οποίο ανήκε προηγουμένως το ρεκόρ, το «7 Rings» της Ariana Grande, το οποίο είχε αποσπάσει 16,9 εκατομμύρια streams στο Ηνωμένο Βασίλειο την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του, τον Ιανουάριο του 2019.

Το πρώτο τραγούδι της Adele μετά από έξι χρόνια έκανε ντεμπούτο στο No. 1 του Singles Chart του Ηνωμένου Βασιλείου με 217.300 πωλήσεις, τις υψηλότερες που έχουν καταγραφεί στην τοπική αγορά μετά το «Shape Of You» του Ed Sheeran, το οποίο είχε κάνει ντεμπούτο στην πρώτη θέση του chart τον Ιανουάριο του 2017 με 226.800 πωλήσεις.

Σύμφωνα με την Επίσημη Εταιρεία των Charts του Ηνωμένου Βασιλείου, το «Easy On Me» είναι επίσης το τραγούδι με τα περισσότερα downloads σε μία εβδομάδα στη χώρα για το 2021, καθώς ξεπέρασε τις 23.500 πωλήσεις.

Το «Easy On Me» είναι το τρίτο τραγούδι της Adele που κατακτά την κορυφή του βρετανικού chart και διαδέχεται τις πρωτιές του «Hello» το 2015 και του «Someone Like You» το 2011.

Η μεγάλη δισκογραφική επάνοδος της Adele αναθέρμανε το ενδιαφέρον το κοινού και επανάφερε στο Top 40 του Ηνωμένου Βασιλείου παλαιότερα τραγούδια της όπως το «When We Were Young» (No. 25) και το «Someone Like You» (No. 34).

Το «Easy On Me» είναι το πρώτο single από το νέο άλμπουμ της Adele με τίτλο «30», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 19 Νοεμβρίου.