Adele: Το «Easy On Me» εκτοξεύεται στο Νο. 1 του Billboard Hot 100

Το πέμπτο τραγούδι της Adele που κατακτά το Νο. 1 του Billboard Hot 100.

Το «Easy On Me» της Adele εκτοξεύεται στο Νο. 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100, μετά την πρώτη ολοκληρωμένη εβδομάδα παρουσίας του στο chart.

Μια εβδομάδα νωρίτερα, το πρώτο single της Adele μετά από έξι χρόνια έκανε είσοδο του στο Νο. 68 της κατάταξης από τις πρώτες πέντε ώρες της διάθεσής του.

Η μπαλάντα «Easy On Me» είναι το πέμπτο τραγούδι της Adele που κατακτά το Νο. 1 του Billboard Hot 100 της Adele και το πρώτο μετά την κυριαρχία του «Hello», το οποίο βρέθηκε για 10 εβδομάδες στην κορυφή το 2015 – 16.

Σύμφωνα με την MRC Data, το «Easy On Me» συγκέντρωσε στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών την εβδομάδα που έληξε στις 21 Οκτωβρίου πάνω απ 53,9 εκατομμύρια streams στις ΗΠΑ και κατέγραψε 74.000 πωλήσεις, ενώ είχε αντίστοιχα μεγάλη ραδιοφωνική απήχηση, προσελκύοντας 65 εκατομμύρια ακροατές.

Το «Easy On Me» κάνει ντεμπούτο στην κορυφή των charts Streaming Songs και Digital Song Sales του Billboard και στο Νο. 4 των Radio Songs.

Το νέο τραγούδι της Adele έκανε είσοδο στο Νο. 68 του Billboard Hot 100 χάρη στις επιδόσεις που σημείωσε στην αμερικανική αγορά τις πρώτες πέντε ώρες της κυκλοφορίας του, μέχρι την ολοκλήρωση της καταγραφής του Hot 100 της προηγούμενης εβδομάδας.

Το «Easy On Me» μέτρησε 3,1 εκατομμύρια streams, 4.800 πωλήσεις, 3,1 εκατομμύρια ακροατές στα ραδιόφωνα στις Ηνωμένες Πολιτείες τις πρώτες πέντε ώρες της διάθεσής του.

Επίσης το «Easy on Me» σημείωνει το όγδοο μεγαλύτερο άλμα στο Νο. 1 στην ιστορία του Hot 100 και το μεγαλύτερο άλμα από τότε που το «Look What You Made Me Do» της Taylor Swift εκτινάχθηκε από το No. 77 στο No. 1 του chart τον Σεπτέμβριο του 2017.

Αυτό είναι το έβδομο τραγούδι της Adele που εμφανίζεται στο Top 10 του Hot. Εκτός από τα πέντε Νο. 1 που έχει στο ενεργητικό της, το «Skyfall» και το «Send My Love (To Your New Lover)» έφτασαν στο στο Νο. 8 τον Οκτώβριο του 2012 και τον Σεπτέμβριο του 2016, αντίστοιχα.

Η γεννημένη στο Λονδίνο Adele είναι επίσης ένας από τους έξι solo καλλιτέχνες βρετανικής καταγωγής που διαθέτουν στο βιογραφικό τους τουλάχιστον πέντε Νο. 1 στο Hot 100, με τους The Beatles, που δημιουργήθηκαν στο Λίβερπουλ, να βρίσκονται στην κορυφή της γενικής κατάταξης με 20 πρωτιές.

Η Adele ισοφαρίζει επίσης την επίδοση της Olivia Newton-John για τα περισσότερα No. 1 στο Billboard στο Hot 100 μεταξύ των γυναικών που γεννήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Newton-John γεννήθηκε στο Cambridge και μετακόμισε στην Αυστραλία κατά τη διάρκεια της παιδικής της ηλικίας.

Την ίδια στιγμή, το «Easy On Me» αναμένεται να διατηρηθεί για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα στο No. 1 του Singles Chart του Ηνωμένου Βασιλείου μετά το ντεμπούτο στην κορυφή με τις υψηλότερες πωλήσεις στη χώρα για το 2021.

Τα πέντε τραγούδια της Adele που κατακτήσει στο No. 1 του Billboard Hot 100

• «Rolling In The Deep» (7 εβδομάδες στο No. 1, αρχής γενομένης από τις 21 Μαΐου 2011)

• «Someone Like You» (5 εβδομάδες στο No. 1, από τις 17 Σεπτεμβρίου 2011)

• «Set Fire To The Rain» (2 εβδομάδες, στο No. 1 από τις 4 Φεβρουαρίου 2017)

• «Hello» (10 εβδομάδες, στο No. 1 από τις 14 Νοεμβρίου 2015)

• «Easy On Me» (1 εβδομάδα, στο No. 1 μέχρι στιγμής, Οκτώβριος 2021)