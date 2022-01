Η Adele δίνει πρόγευση από το video του «Oh My God» και υπόσχεται ότι «έρχονται τόσα πολλά»

Η Adele ανακοίνωσε ότι το μουσικό βίντεο για το single της «Oh My God» αναμένεται να κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα και έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα πλάνα.

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια δημοσίευσε ένα σύντομο teaser διάρκειας 15 δευτερολέπτων στο οποίο στέκεται μπροστά από ένα κυκλικό φως και φοράει ένα περίτεχνο φόρεμα.

Σε σε ένα σύντομο που μοιράστηκε παράλληλα με το teaser του μουσικού βίντεο για το «Oh My God», η Adele υποσχέθηκε ότι «θα ακολουθήσουν πολλά» τη νέα χρονιά.

«Ξεκουρασμένη και έτοιμη ξανά! Αισθάνομαι έτοιμη για το 2022, έρχονται τόσα πολλά, είμαι ενθουσιασμένη που θα τα δείτε όλοι σας», ανέφερε.

Στις 21 Ιανουαρίου η Adele θα ξεκινήσει τις εμφανίσεις της στο Λας Βέγκας που είναι προγραμματισμένο να διαρκέσουν έως τις 16 Απριλίου, ενώ στις 1 και 2 Ιουλίου θα πραγματοποιήσει δύο sold out συναυλίες στο Hyde Park του Λονδίνου, στις πρώτες εμφανίσεις της στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2017.

Το «Oh My God» συμπεριλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ «30» της Adele, το οποίο κυκλοφόρησε στις 19 Νοεμβρίου 2021 και αναδείχθηκε στο άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2021.

Το «30» κατέγραψε πωλήσεις ισοδύναμες των 600.000 albums στο Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ των οποίων 448.000 φυσικές πωλήσεις (CD, βινύλιο, κασέτα), σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της βρετανικής Επίσημης Εταιρείας των Charts (OCC).

Η νέα δισκογραφική δουλειά της Adele, που έχει συμπληρώσει έξι εβδομάδες παραμονής στο No. 1 του αμερικανικού Billboard 200, έγινε το άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες σε τρεις ημέρες από την κυκλοφορία του και εν τέλει σημείωσε πωλήσεις άνω του ενός εκατομμυρίου αντιτύπων, σύμφωνα με τα στοιχεία της MRC Data.

Το μουσικό βίντεο για το «Oh My God», το επόμενο single του άλμπουμ «30» μετά το «Easy On Me», θα κυκλοφορήσει την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου.

Rested and Re-Set! Feeling ready for 2022, there’s so much coming, I’m excited for you all to see it x pic.twitter.com/2uESLUUvVj

— Adele (@Adele) January 6, 2022