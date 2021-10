Η Adele λέει ότι η δημιουργία του νέου άλμπουμ της «έφερε πολλή χαρά στη ζωή της»

Η Adele επέστρεψε και προχωράει μπροστά.

Μετά την κυκλοφορία του ολοκαίνουργιου τραγουδιού της «Easy On Me», η 33χρονη τραγουδίστρια εμφανίστηκε στην εκπομπή «The Zoe Ball Breakfast Show» του BBC Radio 2, και αναφέρθηκε σε όσα πρόκειται να ακολουθήσουν στο νέο άλμπουμ της με τίτλο «30».

Η Adele αποκάλυψε ότι για το πρώτο single του άλμπουμ είχε να επιλέξει ανάμεσα σε τρεις τραγούδια.

«Υπήρχαν τρεις επιλογές για το πρώτο single. Πολύ διαφορετικές, όλες τους. Υπάρχει προφανώς το “Easy On Me”, μετά υπάρχει ένα άλλο… Μου αρέσουν πολύ οι Goldfrapp και σκέφτηκα: “Μπορώ να κάνω κι εγώ αυτή τη μουσική!”. Μπορώ να κάνω ένα τραγούδι, σίγουρα δεν θα μπορούσα να κάνω αυτό που κάνει η Alison (Goldfrapp), είναι η απόλυτη βασίλισσα», περιέγραψε.

«Και υπάρχει και ένα άλλο που είναι πολύ ’70s, με πιάνο,. Είναι πολύ Carpenters, πολύ Elton (John)», συμπλήρωσε.

Η Adele κατέληξε στο «Easy On Me» κυρίως για τον ήχο του.

«Και στο τέλος, επιλέξαμε το “Easy On Me” επειδή έχει αυτό το υπέροχο ρεφρέν που όλοι θα το ακούσουν τώρα. Απλά ένιωθα ότι ήταν ένα τραγούδι για μένα. Και αφού έλειπα τόσο καιρό, ένιωσα ότι αυτό ήταν ίσως το μεγαλύτερο μέρος των τραγουδιών μου που περίμενε ο κόσμος», εξήγησε.

«Όλοι πήγαμε μπρος-πίσω για λίγο καιρό. Εγώ και οι φίλοι μου, εγώ και ο μάνατζέρ μου, εγώ και η εταιρεία μου. Αλλά την τελευταία φορά, στο “25”, ήταν προφανές, ήταν το “Hello”. Δηλαδή, έλεγε “γεια”, αυτό θα έπρεπε να είναι το πρώτο single. Αλλά ναι, χρειάστηκε λίγος χρόνος και στην πραγματικότητα, ήταν το πρώτο τραγούδι που έγραψα για το άλμπουμ, οπότε είναι πολύ όμορφο που γίνεται το πρώτο single», συνέχισε.

Η Adele σχολίασε επίσης πόσο δύσκολη ήταν η διαδικασία ηχογράφησης του νέου άλμπουμ της: «Ήταν πολύ σκληρή δουλειά. Τραγουδούσα πράγματα που δεν είχα καν συνειδητοποιήσει ότι ένιωθα ή σκεφτόμουν, αλλά είμαι πραγματικά υπερήφανη γι’ αυτό», είπε.

«Δεν μπορώ να ξεκλειδώσω το κλειδί της πόρτας με την ψυχική υγεία μου και να το πάρω μαζί μου, πρέπει να το αφήσω στην πόρτα για όλους τους άλλους. Είμαι σε μια δυναμική θέση για να βγάλω αυτή την αδυναμία προς τα έξω. Είμαι πραγματικά υπερήφανη γι’ αυτό», τόνισε.

Μέρος της αδυναμίας της οφειλόταν στο διαζύγιό της με τον Simon Konecki, το 2019, με τον οποίο έχει αποκτήσει τον 8 ετών γιο της.

«Νιώθω ότι έχασα την αίσθηση και την εκτίμηση του πόσο μεγάλο δώρο είναι να κάνεις μουσική», παραδέχτηκε.

«Το φοβήθηκα λίγο για ένα διάστημα, αλλά πραγματικά (η μουσική) με περιποιήθηκε. Όχι μόνο με τη δημιουργία αυτού του δίσκου, του δικού μου δίσκου, αλλά και την εμβάθυνση σε παλιούς δίσκους άλλων ανθρώπων που αγαπούσα, την ανακάλυψη νέων καλλιτεχνών στο Soundcloud. Έφερε πολλή χαρά στη ζωή μου το γεγονός ότι μπορούσα να ακούω μουσική και να τραγουδάω με όλη μου τη δύναμη τα δικά μου καταραμένα τραγούδια καθώς τα έγραφα», πρόσθεσε.

«Δεν ξέρω ποια θα ήταν η διέξοδός μου αν δεν είχα τη μουσική. Ήταν πολύ σκληρή δουλειά συναισθηματικά», ανέφερε.

"I'm in a strong place now where I feel like I can put that vulnerability out."

⁣⁣@adele is BACK and chats to @zoetheball about the journey she's been through behind her new album ❤️⁣⁣

⁣⁣

Listen live this Friday morning, from 8.10am on @bbcsounds ✨ pic.twitter.com/9tKw2py2GO

— BBC Radio 2 (@BBCRadio2) October 15, 2021