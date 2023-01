Η Adele διαψεύδει ότι θα κάνει μποϊκοτάζ στα Βραβεία Grammy

Η Adele διέψευσε τη διαδικτυακή φήμη ότι θα μποϊκοτάρει τα επικείμενα Βραβεία Grammy 2023 και καταφέρθηκε με ύβρεις εναντίον του ατόμου που διέδωσε την ψευδή είδηση.

Το θέμα προέκυψε σε ένα σημείο αστεϊσμού κατά τη διάρκεια της συναυλίας της Adele στο Caesars Palace του Λας Βέγκας την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου.

Ενώ καθόταν πίσω από ένα πιάνο, η Adele ανέφερε κάποια στιγμή ότι οι άνθρωποι την πλησίαζαν όλη την εβδομάδα, λέγοντάς της: «Πώς και δεν θα πας στα Grammy;».

«Ποιος είπε ότι δεν θα πάω στα Grammy, φίλε;», απάντησε.

«Όποιος ξεκίνησε αυτή τη φήμη είναι μα****ς, γιατί εγώ θα πάω στα Grammy. Δεν θα έχανα ποτέ τα Grammy. Ποτέ δεν θα ήμουν τόσο ασεβής απέναντι στα Grammy ή σε άλλους καλλιτέχνες και όποιος ξεκίνησε αυτή τη μικρή ιστορία πρέπει να πάει να βγει λίγο έξω, εντάξει; Πήγαινε να πάρεις λίγο καθαρό αέρα, εντάξει αγάπη μου;», συνέχισε.

Η Adele είναι υποψήφια για επτά βραβεία στα Grammy του 2023, τα οποία θα λάβουν χώρα στο Crypto.com Arena του Λος Άντζελες την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου.

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια διαθέτει τέσσερις υποψηφιότητες με το single της «Easy On Me», το οποίο προτείνεται για την Ηχογράφηση της Χρονιάς, το Τραγούδι της Χρονιάς, την Καλύτερη Pop Σόλο Ερμηνεία και το Καλύτερο Μουσικό Βίντεο.

Επίσης, το άλμπουμ της «30», στο οποίο περιλαμβάνεται το «Easy On Me», είναι υποψήφιο για το Άλμπουμ της Χρονιάς και το Καλύτερο Pop Άλμπουμ.

Η Adele είναι επίσης υποψήφια για Καλύτερη Μουσική Ταινία με το «Adele: One Night Only» και ο συνεργάτης της Tobias Jesso Jr. είναι υποψήφιος για τον τίτλο του Τραγουδοποιού της Χρονιάς (Μη Κλασικός) εν μέρει για τη δουλειά του στα τραγούδια της «Can I Get It» και «To Be Loved»

Από το 2009 μέχρι σήμερα, η Adele έχει κερδίσει συνολικά 15 Grammy. Εκείνη τη χρονιά πήρε το βραβείο για τον Καλύτερο Νέο Καλλιτέχνη και από το 2012 κερδίζει όλα τα βραβεία για τα οποία είναι έκτοτε υποψήφια.

Μέχρι σήμερα, μόνο τρεις υποψηφιότητές της έχουν καταλήξει σε απώλειες: για την Ηχογράφηση της Χρονιάς και το Τραγούδι της Χρονιάς το 2009 για το «Chasing Pavements» το 2009 και για την Καλύτερη Γυναικεία Pop Ερμηνεία το 2010 για το «Hometown Glory».

Δείτε παρακάτω ένα βίντεο από το σχόλιο της Adele όπως το κατέγραψαν οι θεατές με τα τηλέφωνά τους.

.@Adele denying the rumors that she wouldn’t attend the #GRAMMYs next week despite being nominated for 7 categories. pic.twitter.com/45OZLZ6jfr

— Adele Stats (@StatsAdele) January 28, 2023