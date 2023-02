Η Adele δάκρυσε στη σκηνή με έναν άνδρα που κρατούσε φωτογραφία της εκλιπούσας συζύγου του

Η Adele συγκινείται με τις «μικρές ιστορίες των ανθρώπων» κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών της.

Η Adele μοιράστηκε στα κοινωνικά δίκτυα μία «πολύ ξεχωριστή στιγμή» που συνέβη πρόσφατα κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών της στο Λας Βέγκας.

Ο επίσημος λογαριασμός @AdeleAccess στο Instagram δημοσίευσε ένα βίντεο που ξεκινά με την Adele να περπατάει μέσα στο The Colosseum at Caesars Palace ενώ τραγουδάει το «When We Were Young».

Ενώ αλληλεπιδρούσε με το κοινό, η Adele πρόσεξε έναν άνδρα μερικές σειρές πιο πίσω που της έδειχνε μία φωτογραφία της γυναίκας του στο τηλέφωνό του. Καθώς περνούσε από δίπλα του, έβαλε το χέρι της πάνω από την καρδιά του.

Η Adele επέστρεψε στη σκηνή και αφιέρωσε την ερμηνεία της στο «Someone Like You» στον συγκεκριμένο άνδρα, αλλά αργότερα συνειδητοποίησε ότι η σύζυγος του είχε φύγει από τη ζωή.

«Όταν περπατάω μέσα στο πλήθος, μακάρι να μπορούσατε να δείτε αυτό που βλέπω εγώ, γιατί ξέρω ότι μιλάω σε μερικούς ανθρώπους κάθε βράδυ, αλλά μετά βλέπω να συμβαίνουν μικρές ιστορίες ανθρώπων», εξήγησε η τραγουδίστρια ενώ σκούπιζε τα δάκρυά της και έδειχνε τον άνδα που είχε χάσει τη σύζυγό το.

Στη συνέχεια ρώτησε το κοινό αν μπορούν να «τον δουν να κρατάει το τηλέφωνό του ψηλά».

«Νομίζω ότι αυτή είναι η γυναίκα του στο τηλέφωνό του και δεν νομίζω ότι είναι εδώ και αυτό με συγκίνησε πραγματικά», είπε με δάκρυα στα μάτια.

«Φαίνεται ότι είσαι εδώ μόνος σου και λυπάμαι πολύ. Λυπάμαι πολύ για την απώλειά σας. Λυπάμαι τόσο πολύ που δεν κατάλαβα τι μου έδειχνες μέχρι που βρέθηκα εκεί πέρα», συμπλήρωσε.

Η Adele είπε χαρακτηριστικά στη συνέχεια ότι βλέπει «αυτούς τους μικρούς θύλακες της ζωής των ανθρώπων» όταν περνάει ανάμεσα στο πλήθος κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών της, κάτι που, όπως σημείωσε, θεωρεί ότι είναι «πολύ όμορφο».

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια είχε δακρύσει ξανά κατά τη διάρκεια μίας συναυλίας της στο Λας Βέγκας τον Δεκέμβριο, ενώ βοηθούσε μία θαυμάστρια να γιορτάσει το πρόσφατο διαζύγιό της.

Σύμφωνα με τα βίντεο από τη συναυλία, η Adele συνομίλησε με μια ομάδα γυναικών που γιόρταζαν το διαζύγιο μίας φίλης τους, στην οποία είπε: «Ξέρω τα πάντα για τις πληγωμένες καρδιές».

«Συγκινήθηκα λίγο νωρίτερα, τώρα κλαίω πραγματικά. Τρέχουν δάκρυα στα μάγουλά μου», σχολίασε αφού τραγούδησε το «Someone Like You».

«Είναι πολύ συγκινητικό για εμένα το γεγονός ότι έφερες όλες τις φίλες σου. Είναι πραγματικά δύσκολο να διαλύονται σχέσεις, είτε είσαι παντρεμένος είτε όχι. Είναι πραγματικά τραυματικό. Κρατήστε τους φίλους σας κοντά σας – είναι καλύτεροι από κάθε άντρα, είναι καλύτεροι από κάθε γυναίκα», πρόσθεσε.