Η Adele δάκρυσε στην πρώτη συναυλία της μετά από πέντε χρόνια

Η Adele καταχειροκροτήθηκε από το βρετανικό κοινό στην επιστροφή της στην πατρίδα της.

Η Adele επέστρεψε στη σκηνή την Παρασκευή 1 Ιουλίου για την πρώτη της συναυλία μετά από πέντε χρόνια.

Το δεύτερο Σαββατοκύριακο του μουσικού φεστιβάλ BST Hyde Park συνεχίστηκε με την Adele να ανεβαίνει στη σκηνή Great Oak Stage στο Hyde Park του Λονδίνου για ένα εξαιρετικό πρόγραμμα που αποτελούνταν από 18 τραγούδια.

«Θεέ μου, επέστρεψα στο σπίτι μου», δήλωσε η Adele στο sold-out κοινό μετά την έναρξη της συναυλίας με το «Hello».

«Είναι τόσο παράξενο να βρίσκομαι ξανά μπροστά σε κοινό. Έχω τόσο άγχος πριν από κάθε συναυλία, αλλά μου αρέσει να είμαι εδώ πάνω», συνέχισε.

Η Adele, ενθουσιάζοντας το κοινό της με το τεράστιο εύρος των επιτυχιών της, ερμήνευσε αρκετά πασίγνωστα τραγούδια και από τα τέσσερα άλμπουμ της, «19», ’21», «25» και «30», ξεκινώντας με το «Hello» πριν προχωρήσει στις επιτυχίες «Rumour Has It», «Someone Like You και «Rolling In The Deep».

Εκτός από την πρώτη εκτέλεση τραγουδιών του «21», όπως το «Rumour Has It» και το «I’ll Be Waiting» για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια, στη συναυλία στο Hyde Park η Adele ερμήνευσε επίσης για πρώτη φορά ζωντανά το «Oh My God» του 30.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης το «Skyfall» και μία διασκευή του «Make You Feel My Love» του Bob Dylan.

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια έπαιξε επίσης με το κοινό, εκτοξεύοντας στο πλήθος μπλουζάκια με κανόνια. Το καθένα από τα μπλουζάκια περιείχε 50 λίρες «για να αγοράσετε ένα ποτό».

Η Adele ολοκλήρωσε το απίστευτο δίωρο πρόγραμμά της με τα «When We Were Young» και «Love Is A Game», καταχειροκροτούμενη από το κοινό των 65.000 ατόμων.

Θα ακολουθήσει μία δεύτερη συναυλία στο Hyde Park, απόψε, Σάββατο 2 Ιουλίου.

Την Adele πλαισίωσε στο BST Hyde Park ένα αποκλειστικά γυναικείο line-up που περιλάμβανε τις Kacey Musgraves, Gabrielle, Mahalia, Self Esteem, Nilufer Yanya, Tiana Major9, Chrissi, Bonnie Kemplay, Ruti και Tamzene.

Αυτές είναι οι πρώτες επίσημες συναυλίες της Adele μετά από πέντε χρόνια και την τελευταία εμφάνισή της στο στάδιο Wembley του Λονδίνου τον Ιούνιο του 2017, με την τραγουδίστρια να ακυρώνει τότε τις δύο τελευταίες συναυλίες της περιοδείας της λόγω τραυματισμού στις φωνητικές χορδές.

Η Adele πραγματοποίησε δύο εμφανίσεις, στο Αστεροσκοπείο Griffith στο Λος Άντζελες και στο London Palladium του Λονδίνου, τον Νοέμβριο του 2021, πριν από την κυκλοφορία του «30», αλλά αυτές οι συναυλίες ήταν ιδιωτικές και μαγνητοσκοπήθηκαν ειδικά για την τηλεόραση.