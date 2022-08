Το «Hello» δεν αναφέρεται σε μία σχέση που τελείωσε, όπως πολλοί νόμιζαν όλα αυτά τα χρόνια.

Η Adele αποκαλύπτει το άγνωστο νόημα του «Hello».

Στο πλαίσιο της εμφάνισής της στο εξώφυλλο του τεύχους Σεπτεμβρίου του «ELLE» και της νέας συνέντευξής της στο περιοδικό, η Adele γύρισε ένα βίντεο στο οποίο μιλά στο κοινό το νόημα μερικών από τα πιο γνωστά τραγούδια της.

Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις που αποκαλύπτονται κατά τη διάρκεια του βίντεο είναι ότι η κορυφαία επιτυχία της «Hello», που κυκλοφόρησε το 2016 και κέρδισε τρία βραβεία Grammy, δεν πραγματεύεται το σπαραγμό μίας σχέσης που τελείωσε, αλλά αναφέρεται στην πραγματικότητα εαυτό της.

Στο βίντεο, η Adele καλείται να εξηγήσει το νόημα που κρύβεται πίσω από στίχους του «Hello» όπως: «Γεια σου από έξω / τουλάχιστον μπορώ να πω ότι προσπάθησα / να σου πω ότι λυπάμαι που σου ράγισα την καρδιά / αλλά δεν έχει σημασία / προφανώς δεν σε διαλύει πια».

«Δεν είχε περάσει πολύς καιρός από τότε που είχα αποκτήσει ένα μωρό όταν έγραψα το “Hello”, και ήταν επίσης στο άλμπουμ “25”, το οποίο ακολούθησε το “21”, το οποίο απλά έκανε θραύση… ήταν τεράστιο», θυμάται η Adele.

«Οπότε υποθέτω ότι ένιωθα λίγo διαφορετική από τον εαυτό μου εξαιτίας του τρόπο με τον οποίο είχε αλλάξει η ζωή μου λόγω της καριέρας μου, αλλά και του γεγονότος ότι έγινα μητέρα», συνεχίζει.

«Μου έλειπαν οι φίλοι μου και μου έλειπε η ζωή μου πριν γίνω μητέρα, πριν γίνω διάσημη, όλα αυτά τα πράγματα», παραδέχεται.

«Και αισθάνομαι ότι όταν έχεις ένα παιδί… φέρνει στο προσκήνιο πολλά που έχουν να κάνουν με τους δικούς σου γονείς, επειδή προσπαθείς να γίνεις γονιός. Οπότε είχε αντλήσει μεγάλη έμπνευση από αυτό», εξηγεί.

Η Adele αποκαλύπτει στη συνέχεια ότι το «Hello» αναφέρεται στον νεότερο εαυτό της.

«Ο μεγαλύτερος εαυτός μου μιλούσε στον νεότερο εαυτό μου και έλεγε: “Ποια είμαι;”. Το θυμάμαι πολύ καθαρά. Δεν αισθάνομαι καθόλου έτσι πια, το οποίο είναι μια ανακούφιση!», λέει.

Στο βίντεο, η Adele θυμάται επίσης πώς έγραψε το «Easy On Me» από το το τελευταίο άλμπουμ της «30», αλλά και παλαιότερα τραγούδια της όπως τα «Chasing Pavements», «All I Ask» και «Someone Like You».