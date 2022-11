Η Adele είναι «απίστευτα αγχωμένη» αλλά και «πολύ ενθουσιασμένη» για την έναρξη των εμφανίσεών της στο Λας Βέγκας

Μετά την αρχική ακύρωσή τους τον Ιανουάριο, οι παραστάσεις της Adele στο Λας Βέγκας ξεκινούν στις 18 Νοεμβρίου.

Η Adele μοιράστηκε ένα μήνυμα με τους θαυμαστές της ενόψει της έναρξης των εμφανίσεών της στο Λας Βέγκας, λέγοντας ότι είναι «απίστευτα αγχωμένη» αλλά «πολύ ενθουσιασμένη».

Τον Ιανουάριο, σε ένα δακρύβρεχτο βίντεο που ανέβασε στο Twitter, η Adele ανακοίνωσε την ακύρωση των αρχικών προγραμματισμένων παραστάσεών της στο Λας Βέγκας, ένα βράδυ πριν από την έναρξή τους.

Δέκα μήνες αργότερα, έκανε άλλη μία ανάρτηση ένα βράδυ πριν από την έναρξη των εμφανίσεών της στο Λας Βέγκας, με τίτλο «Weekends with Adele», αλλά αυτή τη φορά για να δηλώσει πόσο ενθουσιασμένη και ανυπόμονη είναι.

«Αισθάνομαι τα πάντα καθώς γράφω», ανέφερε η Adele μια σειρά από τέσσερα tweets που ανάρτησε το βράδυ της Πέμπτης 17 Νοεμβρίου.

«Είμαι εξαιρετικά συγκινημένη, απίστευτα αγχωμένη, αλλά δεν μπορώ να κάτσω ακίνητη γιατί είμαι τόσο ενθουσιασμένη. Αισθάνομαι ότι βρίσκομαι ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι μου, δεν μπορώ να σταματήσω να σκέφτομαι την εποχή που ήμουν μικρή και έβλεπα τον Tom Jones στο “Mars Attacks” και σκεφτόμουν: “Θεέ μου, πώς έφτασε από την Ουαλία στο Λας Βέγκας!”», θυμήθηκε.

«Πάντα φοβάμαι πριν από τις συναυλίες και το εκλαμβάνω ως καλό σημάδι γιατί σημαίνει ότι νοιάζομαι και σημαίνει ότι θέλω απλώς να κάνω καλή δουλειά», συνέχισε.

«Ίσως αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν ξεκίνησα όταν έπρεπε να ξεκινήσω. Ίσως επειδή είναι η πρεμιέρα, ίσως επειδή το Hyde Park πήγε τόσο καλά, ίσως επειδή αγαπώ την παράσταση, δεν ξέρω. Αλλά είναι ασφαλές να πω ότι ποτέ δεν ήμουν πιο αγχωμένη πριν από μια παράσταση στην καριέρα μου, αλλά ταυτόχρονα εύχομαι να ήταν αύριο η σημερινή ημέρα! Ανυπομονώ να σας δω εκεί έξω», πρόσθεσε η Βρετανίδα τραγουδίστρια.

Η Adele δημοσίευσε επίσης μία φωτογραφία από τις πρόβες της στο Colosseum at Caesars Palace του Λας Βέγκας, στην οποία εμφανίζεται να κρατά ένα μικρόφωνο και να στέκεται όρθια ανάμεσα στα καθίσματα που θα γεμίσουν με 4.000 και πλέον θαυμαστές το βράδυ της Παρασκευής.

Πίσω της στη σκηνή υπάρχει μια γιγαντιαία οθόνη στην οποία προβάλλονται φωτογραφίες από την παιδική και τη βρεφική ηλικία της, παρόμοιες με τις φωτογραφίες που εμφανίστηκαν καθώς τραγουδούσε το «When We Were Young» κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής συναυλίας «Adele One Night Only» τον Νοέμβριο του 2021.

Είναι μια μεγάλη εβδομάδα για την Adele, η οποία απέσπασε επίσης την Τρίτη επτά υποψηφιότητες για τα Βραβεία Grammy 2023, μεταξύ των οποίων από μία υποψηφιότητα για το Άλμπουμ της Χρονιάς για το «30» του 2021 και για την Ηχογράφηση της Χρονιάς και το Τραγούδι της Χρονιάς για το single «Easy On Me».