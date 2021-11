Adele: Αυτό είναι το tracklist του νέου άλμπουμ «30»

Το νέο άλμπουμ της Adele θα περιέχει 12 τραγούδια.

Αποκαλύφθηκαν οι τίτλοι των τραγουδιών που θα περιέχει το νέο άλμπουμ της Adele με τίτλο «30».

Το tracklist έδωσε στη δημοσιότητα η αλυσίδα καταστημάτων Target με την έναρξη της προπαραγγελίας μίας αποκλειστικής έκδοσης του άλμπουμ και αμέσως έκανε το γύρο των κοινωνικών δικτύων.

Η standard έκδοση του «30» θα περιέχει συνολικά 12 τραγούδια, μεταξύ των οποίων η ολοκαίνουργια επιτυχία «Easy On Me», το πρώτο τραγούδι της Adele μετά από έξι χρόνια.

Το «Easy On Me» κυκλοφόρησε στις 15 Οκτωβρίου για να σαρώσει τα πάντα στο πέρασμά του, καθώς έκανε ντεμπούτο στο No. 1 των chart σε πλήθος χωρών, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο και σημείωσε μία σειρά από ιστορικά ρεκόρ στις πλατφόρμες streaming.

Το «30» περιέχει επίσης τραγούδια με χαρακτηριστικούς τίτλους όπως το «I Drink Wine» και το «Oh My God», το «Strangers by Nature» και το «Cry Your Heart Out», οι οποίοι αποτυπώνουν το θέμα και τα συναισθήματα του άλμπουμ.

Περιλαμβάνεται επιπλέον ένα ιντερλούδιο με τίτλο» All Night Parking» το οποίο χρησιμοποιεί τη μουσική του εκλιπόντος συνθέτη Erroll Garner. Ο Garner, γνωστός για το τραγούδι «Misty» του κανόνα της jazz μουσικής, πέθανε το 1977 και είναι το πρώτο όνομα που εμφανίζεται στη standard έκδοση ενός άλμπουμ της Adele.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Η Adele ανακοινώνει την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ «30»

Η deluxe έκδοση του «30» που θα είναι διαθέσιμη σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής περιέχει τρία επιπλέον τραγούδια, συμπεριλαμβανομένης μία νέας έκδοσης της «Easy On Me» στην οποία η Adele ενώνει τις δυνάμεις της με τον country τραγουδιστή Chris Stapleton.

Αυτή είναι η πρώτη δισκογραφική συνάντηση μεταξύ των δύο καλλιτεχνών και η πρώτη συνεργασία με άλλον καλλιτέχνη στην οποία προχωρά στην καριέρα της η Adele.

Το «30» είναι το επόμενο άλμπουμ της Adele μετά το θριαμβευτικό «25» που κυκλοφόρησε το 2015 για να καταγράψει πωλήσεις άνω των 22 εκατομμυρίων albums παγκοσμίως και να γίνει διαμαντένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες και 12 φορές πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το «25» κέρδισε στα Βραβεία Grammy του 2017 τα βραβεία για το Άλμπουμ της Χρονιάς και το Καλύτερο Pop Άλμπουμ, ενώ το single «Hello» απέσπασε τα βραβεία της Ηχογράφησης της Χρονιάς, του Τραγουδιού της Χρονιάς και της Καλύτερης Pop Σόλο Ερμηνείας.

Το νέο άλμπουμ της Adele με τίτλο «30» θα κυκλοφορήσει από την Columbia Records / Sony Music στις 19 Νοεμβρίου.

Το tracklist του άλμπουμ «30»

1. Strangers By Nature

2. Easy On Me

3. My Little Love

4. Cry Your Heart Out

5. Oh My God

6. Can I Get It

7. I Drink Wine

8. All Night Parking (με τον Erroll Garner)

9. Woman Like Me

10. Hold On

11. To Be Loved

12. Love Is A Game

Deluxe Edition

13. Wild Wild West

14. Can’t Be Together

15. Easy On Me (με τον Chris Stapleton)