Adele: Το «30» κάνει ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard 200 με τις υψηλότερες πωλήσεις του 2021

Το «30» είναι το τρίτο άλμπουμ της Adele που κυριαρχεί στο No. 1 του Billboard 200.

Το νέο άλμπουμ «30» της Adele κάνει ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard 200 με τις υψηλότερες πωλήσεις σε μία εβδομάδα που έχουν καταγραφεί στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2021, ενώ ήδη είναι το άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις της χρονιάς.

Το «30», το πρώτο άλμπουμ της Adele μετά από έξι χρόνια, αποτελεί το τρίτο άλμπουμ της Βρετανίδας τραγουδίστριας που κατακτά το No. 1 του Billboard 200, μετά το «25», το οποίο διένυσε 10 εβδομάδες στο No. 1 το 2015-16 και το «21», το οποίο διένυσε 24 εβδομάδες στο No. 1 το 2011-12.

Σύμφωνα με την MRC Data, το «30» σημείωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του πωλήσεις ισοδύναμες 839.000 albums.

Αυτή είναι μακράν η καλύτερη εβδομάδα της χρονιάς για οποιοδήποτε άλμπουμ με βάση τις κερδισμένες μονάδες, με το «30» να ξεπερνά το «Certified Lover Boy» του Drake, το οποίο κατέγραψε πωλήσεις ισοδύναμες 613.000 albums πωλήσεις ισοδύναμες των, στις αρχές του Σεπτεμβρίου.

Από τις 839.000 πωλήσεις του «30», οι καθαρές πωλήσεις albums (φυσικές και ψηφιακές) ανέρχονται στις 692.000, ενώ 141.000 πωλήσεις αντιστοιχούν στα 185,39 εκατομμύρια on-demand streams των 12 τραγουδιών του «30» και 6.000 αποτέλεσαν οι πωλήσεις μεμονωμένων τραγουδιών του «30».

Το σύνολο των 692.000 καθαρών πωλήσεων που κατέγραψε το «30» είναι η καλύτερη εβδομάδα πωλήσεων της χρονιάς για οποιοδήποτε άλμπουμ, με το νέο άλμπουμ της Adele να πραγματοποιεί σχεδόν διπλάσιες πωλήσεις από το «Red (Taylor’s Version)» της Taylor Swift, το οποίο κράτησε το ρεκόρ για το άλμπουμ με τις υψηλότερες καθαρές πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2021 για μία μόνο εβδομάδα, έχοντας καταγράψει 369.000 την πωλήσεις.

Επιπλέον, οι 692.000 καθαρές πωλήσεις καθιστούν το «30» ως το άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις ολόκληρης της χρονιάς στην αμερικανικής, ξεπερνώντας τις συνολικές πωλήσεις που έχει πραγματοποιήσει κάθε άλλο άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες τους τελευταίους 11 μήνες. Το άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις της χρονιάς ήταν μέχρι χθες το «Evermore» της Taylor Swift, το οποίο κυκλοφόρησε το 2020 και έχει σημειώσει 471.000 πωλήσεις το 2021.

Από το σύνολο των 692.000 καθαρών πωλήσεων του νέου άλμπουμ της Adele, οι φυσικές πωλήσεις albums αντιστοιχούν στις 487.000, εκ των οποίων 378.000 είναι σε CD, 108.000 σε LP βινυλίου και λίγο κάτω από 2.000 σε κασέτες, ενώ οι ψηφιακές πωλήσεις albums ανήλθαν στις 205.000.

Το «30» κατέγραψε τη δεύτερη εβδομάδα υψηλότερων πωλήσεων για δίσκο βινυλίου από τότε που η MRC Data άρχισε να παρακολουθεί ηλεκτρονικά τις πωλήσεις το 1991. Μόνο το «Red (Taylor’s Version)» της Taylor Swift έχει πουλήσει περισσότερα αντίτυπα σε βινύλιο σε μία μόνο εβδομάδα από το 1991, πραγματοποιώντας 114.000 πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι 839.000 συνολικές πωλήσεις του νέου άλμπουμ «30» της Adele δεν αποτελούν μόνο τις υψηλότερες πωλήσεις που έχουν σημειωθεί μέσα σε μία εβδομάδα το 2021, αλλά και την καλύτερη εβδομάδα σε πωλήσεις που έχει καταγραφεί από οποιοδήποτε άλμπουμ από το 2017.

Η τελευταία φορά που ένα άλμπουμ πούλησε περισσότερα αντίτυπα σε μία μόνο εβδομάδα ήταν όταν το «Reputation» της Taylor Swift, το οποίο έκανε ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard 200 με 1,216 εκατομμύρια πωλήσεις τον Νοέμβριο του 2017.