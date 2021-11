Adele: Το νέο άλμπουμ «30» κυκλοφορεί – Ακούστε το εδώ

Το «30» είναι το πιο συναισθηματικό, το πιο ριψοκίνδυνο, αλλά και το καλύτερο άλμπουμ της Adele.

Η Adele κυκλοφορεί το πολυαναμενόμενο άλμπουμ «30», την πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά της μετά από έξι χρόνια.

Κάθε άλμπουμ της Adele μοιάζει με γεγονός. Σε μια εποχή υπερκορεσμού παραμένει ένα από τα λίγα πραγματικά αναγνωρίσιμα παγκόσμια είδωλα: ένα όνομα με μία λέξη, η ζωή της χωρισμένη σε ξεχωριστά κεφάλαια, το καθένα από τα οποία τοποθετείται σε μια σημαντική περίοδο ή καμπή στη ζωή της.

Η Adele έγινε μία από τις πιο αγαπημένες τραγουδίστριες αυτού του αιώνα δημιουργώντας ένα δικό της χώρο μακριά από τις μουσικές τάσεις, βασιζόμενη σε έναν ευέλικτο retro-pop ήχο που δανείστηκε στοιχεία εξίσου από τη soul του 1960, την blockbuster δεκαετία του 1980 και τη διαχρονική πρακτική της να αφαιρεί από τις συγκλονιστικές μπαλάντες της οποιοδήποτε πλαίσιο.

Στάθηκε σε αυτά τα θεμέλια και τα μετέτρεψε σε καταφύγιο, κάνοντας τον ήχο της συνώνυμο με τον σπαραγμό, την απελπισία και τις ακουστικές ενορχηστρώσεις. Ωστόσο, αν σκέφτεστε ότι το «30» ακολουθεί την ίδια κατεύθυνση, η Adele θα διαψεύσει τις προσδοκίες σας, υπενθυμίζοντας ότι ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξετε τα δεδομένα και να ερωτευτείτε τον εαυτό σας για αλλαγή.

Το «30» συνομιλεί με τον κόσμο γύρω της μέσα από στίχους που ανταλλάσσουν τους εφηβικούς έρωτες με τη γνήσια αυτοκριτική, ενορχηστρώσεις που αντικατοπτρίζουν την παρούσα στιγμή και μια φωνητική παρουσία τόσο ζεστή και πολύπλευρη όσο η Adele στις συνεντεύξεις και στις κουβέντες της επί σκηνής, θυμίζοντας περισσότερα έναν φίλο που διηγείται τις ιστορίες τους και κάνει αστεία και μία βαρυτική δύναμη της μουσικής.

Το «30» – ακόμη και για τα δικά της δεδομένα – έχει προσωπική και συναισθηματική σημασία που αναμφισβήτητα επισκιάζει ακόμη και την επιτυχία των προηγούμενων δίσκων της. Η Adele ξεκινά το άλμπουμ μιλώντας για το διαζύγιό της με τον πρώην σύζυγό της Simon Konecki και αγγίζει θέματα όπως η μητρότητα, η ανάγκη της για ανεξαρτησία και τα συναισθήματα προσωπικής αποτυχίας και τη συναισθηματική απάθεια που μπορεί να ακολουθήσουν.

Σε επίπεδο μουσικής, πρόκειται για τον πιο ποικιλόμορφο δίσκο της μέχρι στιγμής, έναν δίσκο που κινείται από soul-funk μέχρι country-pop ήχους μέσα από χολιγουντιανά έγχορδα και σπαρακτικές μπαλάντες, το είδος που η Adele γνωρίζει καλύτερα από όλους.

Το «30» προσφέρει στιγμές που πραγματικά χτυπάνε τον ακροατή κατευθείαν στο στομάχι, όπως η πρώτη φορά που ακούμε την Adele να κλαίει, μιλώντας στον γιο της Angelo, σε ένα πραγματικά συγκλονιστικό φωνητικό σημείωμα.

Είναι ένα άλμπουμ που δημιουργήθηκε σε διαφορετικές χώρες με μία ετερόκλητη ομάδα παραγωγών, όπως ο στενός συνεργάτης της Greg Kurstin, οι ειδήμονες της pop Max Martin και Shellback, ο ανερχόμενος Tobias Jesso Jr., ο συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής Ludwig Göransson και ο R& B και hip-hop παραγωγός Inflo.

Το εναρκτήριο και το μεσαίο τμήμα του «30» χαρακτηρίζονται από ένα πλούσιο κινηματογραφικό pop μοτίβου. Η φωνή της Adele πλαισιώνεται από έγχορδα, ενώ τα φωνητικά σημειώματα και οι τολμηρές συναισθηματικές πινελιές αντισταθμίζονται από ένα κλασικισμό που παραπέμπει σε ένα ευρύ φάσμα επιρροών, από την jazz της δεκαετίας του 1960 μέχρι τη neo-soul της δεκαετίας του 1990.

Στα τέσσερα τελευταία τραγούδια του το «30» παίρνει διαφορετική τροπή, για άλλη μια φορά, και η προσπάθειά του για λύτρωση οδηγεί σε ορισμένα από τα καλύτερα τραγούδια που έχει δημιουργήσει η Adele.

Το «30» είναι ένας προσωπικός και καλλιτεχνικός θρίαμβος που αφορά τη διαδικασία της προσωπικής μεταμόρφωσης της Adele. Στην πραγματικότητα, ένα από τα δυνατά σημεία του «30» είναι η στήριξή του σε αδιαμφισβήτητα προσωπικές λεπτομέρειες, τόσο ηχητικά όσο και στιχουργικά.

Ο όρος «ενηλικίωση» είναι ένας όρος που συνήθως αναφέρεται στους εφήβους που γίνονται ενήλικες, αλλά στο «30» βλέπουμε την Adele να ενστερνίζεται την ωριμότητα και τη σοφία που παρουσιάζεται στο άλμπουμ και είναι πραγματικά μια ενηλικίωση. Είναι μια καλά μελετημένη εξέλιξη και παρόλο που έχει κάνει λάθη στη ζωή της, προχωράει μπροστά.

«Σίγουρα δεν ήμουν ούτε καν κοντά στο σημείο που ήλπιζα να είμαι όταν το ξεκίνησα πριν από σχεδόν τρία χρόνια. Το αντίθετο μάλιστα. Βασίζομαι στη ρουτίνα και τη συνέπεια για να αισθάνομαι ασφαλής, πάντα το έκανα. Και όμως, έριξα συνειδητά – με τη θέλησή μου μάλιστα, τον εαυτό μου σε έναν λαβύρινθο απόλυτης ακαταστασίας και εσωτερικής αναταραχής!», γράφει η Βρετανίδα τραγουδίστρια για το νέο άλμπουμ της.

Ωστόσο, έστρεψε μέσα σε αυτόν τον λαβύρινθο έστρεψε ενδιαφέρον σχεδόν αποκλειστικά στον εαυτό της, καθώς προσπαθούσε να βρει την ταυτότητά της έξω από τις ερωτικές και προσωπικές σχέσεις.

«Στην πορεία έμαθα πολλές σκληρές αλήθειες για τον εαυτό μου. Ξεφορτώθηκα το εξωτερικό μου κέλυφος και απέκτησα νέο. Ανακάλυψα πραγματικά χρήσιμες και υγιείς νοοτροπίες με τις οποίες μπορώ να πορευτώ, και νιώθω ότι επιτέλους βρήκα ξανά το συναίσθημά μου. Θα έφτανα στο σημείο να πω ότι δεν έχω νιώσει ποτέ στη ζωή μου πιο γαλήνια», παραδέχεται.

Το «30» είναι το πρώτο άλμπουμ της Adele μετά από έξι χρόνια και το άκρως επιτυχημένο «25», που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2015 για να καταγράψει ιστορικά ρεκόρ πωλήσεων σε πολλές χώρες ανά τον πλανήτη, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες (όπου έχει γίνει διαμαντένιο) και το Ηνωμένο Βασίλειο (όπου έχε γίνει 12 φορές πλατινένιο).

Η standard έκδοση του «30» θα περιέχει συνολικά 12 τραγούδια, μεταξύ των οποίων η ολοκαίνουργια επιτυχία «Easy On Me» της Adele, που κυκλοφόρησε στις 15 Οκτωβρίου για να σαρώσει τα πάντα στο πέρασμά του, καθώς έκανε ντεμπούτο στο No. 1 των chart σε πλήθος χωρών, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο και σημείωσε μία σειρά από ιστορικά ρεκόρ στις πλατφόρμες streaming.

Το «30» περιέχει επίσης τραγούδια με χαρακτηριστικούς τίτλους όπως «I Drink Wine», «To Be Loved», «Strangers by Nature» και «Cry Your Heart Out», οι οποίοι αποτυπώνουν το θέμα και τα συναισθήματα του άλμπουμ. Περιλαμβάνεται επιπλέον ένα ιντερλούδιο με τίτλο «All Night Parking» το οποίο χρησιμοποιεί τη μουσική του εκλιπόντος συνθέτη Erroll Garner.

Η deluxe έκδοση του «30» που θα είναι διαθέσιμη σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής περιέχει τρία επιπλέον τραγούδια, συμπεριλαμβανομένης μία νέας έκδοσης της «Easy On Me» στην οποία η Adele ενώνει τις δυνάμεις της με τον country τραγουδιστή Chris Stapleton, στην πρώτη συνεργασία με άλλον καλλιτέχνη στην οποία προχωρά στην καριέρα της.

Στο «30», είναι σαφές ότι τα έξι χρόνια από την κυκλοφορία του «25» έχουν οδηγήσει σε μια πιο ώριμη και μια πιο συνειδητοποιημένη εκδοχή της Adele. Υπάρχουν ίχνη του νεότερου εαυτού της, αλλά και μια ανανεωμένη αυτογνωσία.

