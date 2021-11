Adele: Το «30» έγινε σε τρεις ημέρες το άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις του 2021 στις ΗΠΑ

Το νέο άλμπουμ της Adele έχει σημειώσει ήδη πωλήσεις άνω του μισού εκατομμυρίου αντιτύπων.

Το «30» της Adele έγινε μέσα σε μόλις τρεις ημέρες από την κυκλοφορία του το άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις της χρονιάς στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές της MRC Data, το άλμπουμ «30», το οποίο κυκλοφόρησε στις 19 Νοεμβρίου, κατέγραψε πωλήσεις άνω των 500.000 αντιτύπων στις ΗΠΑ μέχρι τις 21 Νοεμβρίου.

Το «30» είναι ήδη το άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις για το 2021 στην αμερικανική αγορά, ξεπερνώντας τις πωλήσεις οποιοδήποτε άλμπουμ κυκλοφόρησε τους τελευταίους 11 μήνες μαζί.

Το νέο άλμπουμ της Adele ξεπερνά το προηγούμενο κορυφαίο άλμπουμ της χρονιάς, το «Evermore» (2020) της Taylor Swift το οποίο είχε σημειώσει 462.000 πωλήσεις έως τις 18 Νοεμβρίου.

Το «30» διεκδικεί επίσης το ρεκόρ για το άλμπουμ με τις υψηλότερες καθαρές πωλήσεις (φυσικές και ψηφιακές) μέσα σε μία εβδομάδα 2021, ξεπερνώντας το ρεκόρ που μόλις τέθηκε από το «Red (Taylor’s Version)» της Taylor Swift με 369.000 πωλήσεις.

Όσον αφορά τον συνολικό αριθμό των ισοδύναμων πωλήσεων albums, που περιλαμβάνει τις παραδοσιακές πωλήσεις άλμπουμ, τις επιδόσεις στις υπηρεσίες streaming και τις πωλήσεις μεμονωμένων τραγουδιών, το σύνολο του «30» ανέρχεται σε πάνω από 575.000 πωλήσεις, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές.

Η τρέχουσα εβδομάδα καταγραφής των πωλήσεων λήγει με το κλείσιμο των εργασιών στις 25 Νοεμβρίου. Τα επίσημα τελικά νούμερα της πρώτης εβδομάδας του «30» θα ανακοινωθούν την Κυριακή 28 Νοεμβρίου, αφού η MRC Data ολοκληρώσει την επεξεργασία των δεδομένων.

Αν το «30» κάνει ντεμπούτο στην κορυφή των Ηνωμένων Πολιτειών, θα χαρίσει στην Adele το τρίτο της No. 1, μετά το «25», το οποίο διένυσε 10 εβδομάδες στο No. 1 το 2015-16 και το «21», το οποίο διένυσε 24 εβδομάδες στο No. 1 το 2011-12.