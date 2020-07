O Αδάμ Τσαρούχης στο Café του Νομισματικού Μουσείου

Μια μοναδική βραδιά με κέφι και πολλά χαμόγελα υπόσχεται ο Αδάμ Τσαρούχης.

O Αδάμ Τσαρούχης έρχεται να γεμίσει την Πέμπτη 2 Ιουλίου το Café του Νομισματικού Μουσείου με φως και χαρά, με μουσική και τραγούδι σε ρυθμούς swing, latin, cha cha, bossa nova.

Ο Αδάμ Τσαρούχης συστήθηκε μουσικά το 2012, με δύο διασκευές που γνώρισαν ραδιοφωνική επιτυχία: Το «Μια Αγάπη Για Το Καλοκαίρι» και το «Τι Σήμερα Τι Αύριο Τι Τώρα».

Στο Café του Νομισματικού Μουσείου θα ακουστούν ακόμα τραγούδια από τον προσωπικό του δίσκο με τίτλο «Σαν Ταινία», καθώς και τραγούδια που όλοι μας έχουμε αγαπήσει.

Ο Αδάμ Τσαρούχης θα παρουσιάσει επίσης και το νέο τραγούδι του με τίτλο «Αισθήματά Μου», σε μουσική και στίχους της Πέννυς Μπαλατζή, που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τη Walnut Entertainment Greece.

Σαν ένα Polaroid film με έγχρωμες εικόνες και με τραγούδια όπως «Where Did Your Heart Go», «Killing Me Softly», «Κρουαζιέρα Θα Σε Πάω», «Λαός Και Κολωνάκι», «Πού Να Βρω Μια Να Σου Μοιάζει», υπόσχεται να μοιραστεί μαζί σας μια μοναδική βραδιά με κέφι και πολλά χαμόγελα.

Το Café του Νομισματικού Μουσείου λειτουργεί στον κήπο του Ιλίου Μελάθρου, μια μικρή πράσινη όαση στο κέντρο της Αθήνας.

Μαζί με τον Αδάμ Τσαρούχη θα βρίσκονται οι μουσικοί: Μάνος Αθανασιάδης (πιάνο και επιμέλεια ενορχηστρώσεων), Δημήτρης Χριστοδουλάκης (τύμπανα) και Κώστας Κωνσταντίνου (κοντραμπάσο).

Ώρα έναρξης: 21:00.