Adam Lambert: «Κανείς δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον Freddie Mercury»

Ο Adam Lambert εξύμνησε τον Freddie Mercury.

Ο Adam Lambert συνοδεύει τους Queen στις συναυλίες τους για περισσότερα από δέκα χρόνια, έχοντας αποκτήσει μεγάλη χημεία με το συγκρότημα, όμως ο ίδιος πιστεύει ακράδαντα ότι «δεν μπορεί κανείς να αντικαταστήσει» τον Freddie Mercury.

Οι Queen μοιράστηκαν για πρώτη φορά τη σκηνή με τον Adam Lambert κατά τη διάρκεια του «American Idol» τον Μάιο του 2009 για μία εκτέλεση του «We Are The Champions».

Συνεργάστηκαν ξανά το 2011 στα MTV European Music Awards στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας για ένα ηλεκτρισμένο οκτάλεπτο φινάλε με τα «The Show Must Go On», «We Will Rock You» και «We Are The Champions» και το καλοκαίρι του 2012, ο Adam Lambert έδωσε μία σειρά συναυλιών με τους Queen σε όλη την Ευρώπη.

Έκτοτε, χρησιμοποιώντας την ονομασία Queen + Adam Lambert, έχουν πραγματοποίησει πολλές περιοδείες και έχουν εμφανιστεί σε μερικά από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου.

Ο Adam Lambert τιμήθηκε με το Διεθνές Βραβείο στα βραβεία O2 Silver Clef Awards στο Λονδίνο και αποκάλυψε μιλώντας στο Music News πώς αισθάνεται που τραγουδάει τα τραγούδια που αρχικά είχε γράψει και ηχογραφήσει ο θρυλικός Freddie Mercury.

«Ακούστε, δεν μπορεί κανείς να αντικαταστήσει τον Freddie Mercury. Είναι αδύνατον. Ο Freddie Mercury είναι ένας μυθικός θεός της ροκ. Όχι μόνο τραγουδούσε απίστευτα αυτά τα τραγούδια, αλλά έγραψε και τόσα πολλά από αυτά», ανέφερε

«Πολλά από αυτά τα τραγούδια είχαν τις δικές του ιστορίες. Και αν δεν είχα τις ηχογραφήσεις του Freddie Mercury, δεν θα ήμουν ούτε κατά διάνοια εδώ που είμαι με αυτή τη μουσική», τόνισε.

«Οπότε αποτελεί τεράστια έμπνευση και σίγουρα μου έδωσε όλα τα συστατικά που χρειαζόμουν για να τα καταφέρω στη σκηνή. Οπότε το αντιμετωπίζω πάντα ως μία γιορτή και έναν φόρο τιμής σε εκείνον», πρόσθεσε.

Ο Adam Lambert μίλησε επίσης για την πολιτιστική κληρονομιά του Freddie Mercury, αλλά και για τον αντίκτυπο που είχε στον ίδιο.

«Νομίζω ότι ο Freddie είναι πολλά πράγματα. Νομίζω ότι η φωνή και μόνο, σου προκαλεί κάτι όταν την ακούς. Είχε μία απίστευτη φωνή και νομίζω ότι αυτό, ως εργαλείο του, τον συνέδεσε με τόσους πολλούς ανθρώπους εκεί έξω», δήλωσε.

«Και στη συνέχεια τα τραγούδια του – έγραφε όμορφη, ανθρώπινη, συναισθηματική μουσική για τις ανθρώπινες εμπειρίες, και νομίζω ότι και αυτό τον συνέδεε με τους ανθρώπους», σημείωσε.

«Και στη συνέχεια, μόλις τον έβγαζες στη σκηνή, κοιτάζεις παλιά πλάνα του και ήταν πολύ ελεύθερος και γεμάτος χαρά, και νομίζω ότι αυτό ενέπνευσε επίσης πολλούς ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου και εμού», εξήγησε.

Τον Μάρτιο, ο κιθαρίστας Brian May των Queen μίλησε στο Classic Rewind του SiriusXM για την εξέλιξη των ζωντανών εμφανίσεων του συγκροτήματος από τότε που μοιράστηκαν για πρώτη φορά τη σκηνή με τον Adam Lambert πριν από μία δεκαετία.

«Νομίζω ότι η χημεία μας είναι καλύτερη από ποτέ. Ο Roger και εγώ έχουμε ιστορία εκατοντάδων ετών, όπως πιθανώς γνωρίζετε. Αλλά με τον Adam, εννοώ, ήταν καλό από την αρχή, αλλά τώρα είναι καταπληκτικό», είπε.

«Τώρα έχουμε μία πραγματική ενσυναίσθηση επί σκηνής, μία πραγματική κατανόηση. Υπάρχει μία σύνδεση», ανέφερε.