ACRAZE και Goodboys ενώνουν τις δυνάμεις τους στο «Believe»

Το επόμενο single του ACRAZE μετά την επιτυχία «Do It To It».

Ο ACRAZE, ο οποίος σάρωσε τα charts με την επιτυχία του «Do It To It», επιστρέφει με το νέο single «Believe» με τη συμμετοχή των Goodboys.

Το «Believe» είναι ένα τραγούδι που βελτιώνει αμέσως τη διάθεση, σχεδιασμένο με κινηματογραφική ατμόσφαιρα. Είναι εμπνευσμένο από το ρεφρέν του «Toca’s Miracle», ένα mashup του «I Need a Miracle» της Coco και του «Toca Me» των Fragma, δύο μεγάλων ευρωπαϊκών επιτυχιών από τη δεκαετία του 2000.

Το νέο single του ACRAZE είναι ένα φρέσκο μήνυμα γεμάτο ελπίδα.

Όπως δηλώνει και ίδιος ο ACRAZE: «Στο δρόμο προς την επιτυχία, σίγουρα ακούς το “όχι” πιο συχνά από το “ναι”. Αυτό που μπορούσα να κάνω καλύτερα ήταν να πιστεύω στον εαυτό μου παρά τα εμπόδια. Το “Believe” καταγράφει το πώς ένιωθα στις χειρότερες στιγμές μου. Ελπίζω να σας αρέσει το τραγούδι όσο μας άρεσε και εμάς κατά τη δημιουργία του», προσθέτει.

Ο ACRAZE παρουσίασε για πρώτη φορά ζωντανά το «Believe» κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιοδείας του. Ο Αμερικανός DJ και μουσικός παραγωγός έδωσε 50 συναυλίες σε 19 χώρες και εμφανίστηκε σε φεστιβάλ όπως το Ultra, το Tomorrowland και το Sensation, μεταξύ άλλων. Επίσης, εμφανίστηκε επίσης στο πλευρό του DJ Snake στη συναυλία του στο Παρίσι μπροστά σε 80.000 θεατές.

Το μουσικό βίντεο για το «Believe» είναι μία συλλογή από τις καλύτερες αναμνήσεις από τις καλοκαιρινές εμφανίσεις του ACRAZE.

Το δίδυμο των Goodboys, το οποίο συμμετέχει στο «Believe», είναι ο Joshua Grimmett και ο Ethan Shore. Στις μεγαλύτερες επιτυχίες τους περιλαμβάνονται τα «Piece Of Your Heart» και «Lose Control» σε συνεργασία με τους Medusa και το «Goodbye» σε συνεργασία με τον Imanbek.

Το «Do It To It» του ACRAZE, ένα remake του ομότιτλου τραγουδιού του γυναικείου συγκροτήματος Cherish από το 2006, κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2021 και κέρδισε το βραβείο του Dance Τραγουδιού της Χρονιάς στα iHeartRadio Music Awards.

Το single έγινε πλατινένιο και χρυσό σε συνολικά 14 χώρες και έφτασε στο No. 15 του Billboard Global 200 αλλά και στο Top 20 στην κατηγορία Top 40 των αμερικανικών ραδιοφώνων. Επιπλέον, ανέβηκε στο No. 1 του Διεθνούς Airplay Chart στην Ελλάδα.

Το «Do It To It» έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 500 εκατομμύρια προβολές στο YouTube με το music video του και πάνω από 500 εκατομμύρια streams στο Spotify.

Στους θαυμαστές ή/και συνεργάτες του ACRAZE συγκαταλέγονται αστέρες όπως οι Tiesto, Diplo, DJ Snake, The Chainsmokers, Steve Aoki, Chris Lake, Zedd και Martin Garrix.

Τον Αύγουστο του 2022 κυκλοφόρησε μία σειρά από επίσημα remixes του «Do It To It» από τους Hugo Cantarra, YOOKIE, Tom & Collins και τον ίδιο τον ACRAZE. Προηγουμένως, τα δικά τους remixes για το τραγούδι έκαναν, μεταξύ άλλων, οι Tiesto, Subtronics, Andrew Rayel, Sub Focus και Rated R.

Η ιστοσελίδα των Βραβείων Grammy έκανε ιδιαίτερη μνεία στον ACRAZE σε ένα πρόσφατο άρθρο σχετικά με την πορεία της house μουσικής προς το mainstream, «χωρίς να απαρνηθεί τις αξίες της, συμπεριλαμβανομένης της ένωσης των ανθρώπων στο dance floor ως ίσων».

Το κείμενο κάνει την παρατήρηση: «Λίγοι καλλιτέχνες στην ιστορία της dance μουσικής έχουν φτάσει στην κορυφή τόσο γρήγορα – ή τόσο viral – όσο ο γεννημένος στο Staten Island συγκλονιστικός καλλιτέχνης με το παρατσούκλι ACRAZE… Απλά εκπέμπει σε διαφορετικά κύματα, ανοίγοντας νέα μονοπάτια με ιλιγγιώδη ρυθμό».