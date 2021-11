AC/DC: Ποιο είναι το πρώτο τους τραγούδι που ξεπερνά τις 1 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube

Το πρώτο τραγούδι των AC/DC που σπάει το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου προβολών στο YouTube δεν είναι αυτό που περιμένατε.

Οι πρωτοπόροι του σκληρού rock AC/DC είναι ένα από τα πιο διαχρονικά κλασικά rock συγκροτήματα του 20ού αιώνα, οπότε δεν αποτελεί μεγάλη έκπληξη το γεγονός ότι μπήκαν στο «club των δισεκατομμυρίων προβολών» του YouTube, μια ανεπίσημη ομάδα καλλιτεχνών που μπορούν να καυχηθούν ότι τουλάχιστον ένα από τα μουσικά τους βίντεο έχει ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο προβολών στην πλατφόρμα.

Ποιο κλασικό τραγούδι των AC/DC όμως πέρασε το κατώφλι της ιστορίας;

Μάλλον δεν είναι το τραγούδι που θα περιμένατε. Ενώ το άλμπουμ τους «Back To Black» περιέχει δύο επιτυχίες που ανέβηκαν στο Top 40 του αμερικανικού Billboard Hot 100, το «You Shook Me All Night Long» και το «Back In Black», κανένα από τα κομμάτια αυτού του δίσκου δεν είναι το πρώτο τραγούδι των AC/DC που έφτασε τις ένα δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube.

Δεν είναι ούτε ένα από τα κλασικά τραγούδια του συγκροτήματος από την εποχή του Bon Scott, όπως τα «Highway To Hell», «Dirty Deeds Done Dirt Cheap» ή «T.N.T.» και δεν είναι το τραγούδι τους που έχει ανέβει υψηλότερα στο Hot 100, το «Moneytalks», το οποίο έφτασε στο Νο. 23 το 1991.

Για την ακρίβεια, το πρώτο τραγούδι των AC/DC που σπάει το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου προβολών στο YouTube είναι το «Thunderstruck» από το άλμπουμ «The Razor’s Edge» του 1990, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το «Moneytalks».

Το «Thunderstruck» είναι το απόλυτο αριστούργημα χάρη στην περίπλοκη δουλειά στις κιθάρες, στην ανελέητη ένταση που χτίζεται και απελευθερώνεται και στα κολασμένα φωνητικά του Brian Johnson.

Αλλά όταν σκέφτεστε το πιο δημοφιλές τραγούδι των AC/DC, το «Thunderstruck» δεν είναι ακριβώς το πρώτο τραγούδι που σας έρχεται στο μυαλό.

Το «Thunderstruck» έχει αποκτήσει σίγουρα ένα από τα πιο αξιομνημόνευτα μουσικά βίντεο των AC/DC. Ξεκινά με κοντινά πλάνα δράσης από τα συγκλονιστικά ντραμς και το φρενήρες παίξιμο στα τάστα της κιθάρας, αλλά σε τελευταία ανάλυση, είναι επίσης απλώς ένα μουσικό βίντεο που βασίζεται σε μία ζωντανή εκτέλεση, κάτι που, για να είμαστε δίκαιοι, ισχύει και για τα βίντεο για πολλά άλλα κλασικά τραγούδια των AC/DC.

Τι κάνει λοιπόν το «Thunderstruck» τόσο αγαπημένο στο YouTube;

Ίσως είναι το γεγονός ότι πολλές από τις κλασικές επιτυχίες του συγκροτήματος με τη μεγαλύτερη mainstream αναγνώριση προηγήθηκαν της εποχής των μουσικών βίντεο του MTV, αν και το «You Shook Me» απέκτησε ένα δεύτερο βίντεο στη χρυσή εποχή του φορμάτ, όταν οι AC/DC κυκλοφόρησαν το 1986 το άλμπουμ «Who Made Who» ως soundtrack της ταινίας «Maximum Overdrive» του Stephen King.

Το «Thunderstruck», εν τω μεταξύ, κυκλοφόρησε πολύ μετά την έναρξης της λειτουργίας του MTV και πριν τα μουσικά βίντεο γίνουν δυσεύρετο είδος στην τηλεόραση.

Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι η προσθήκη του «Thunderstruck» στις ταινίες «Iron Man 2» όσο και στο «Deadpool 2» έχει συμβάλει πολύ στην καθιέρωσή του ως το rock τραγούδι των AC/DC για τις νέες γενιές.

Όπως και να ‘χει, δεν χρειάζεται καμία δικαιολογία για να πατήσετε το play και να σπρώξετε το «Thunderstruck» λίγο πιο πέρα από το ένα δισεκατομμύριο προβολών.