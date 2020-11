AC/DC: Το νέο άλμπουμ «Power Up» στην κορυφή των charts σε όλο τον κόσμο

Οι AC/DC κατακτούν τα charts σε όλο τον κόσμο.

Οι AC/DC κατάφεραν να κατακτήσουν την πρώτη θέση των charts σε 18 χώρες με τη θριαμβευτική κυκλοφορία του ολοκαίνουργιου άλμπουμ τους «Power Up».

Η λίστα με τις πρωτιές του «Power Up» στα charts συμπεριλαμβάνει και το No. 1 του αμερικανικού Billboard 200, με το νέο άλμπουμ της μπάντας να σημειώνει πάνω από 117.000 πωλήσεις σε φυσικά αντίτυπα σε φυσικές πωλήσεις μέσα σε μόλις επτά μέρες.

Το «Power Up» είναι επίσης το έκτο άλμπουμ των AC/DC που κατακτά την κορυφή στην Αυστραλία.

Οι Αυστραλοί rockers αποτελούν τη μοναδική μπάντα έχει φτάσει με τους δίσκους της στην πρώτη θέση των charts στη χώρα για καθεμία από τις πέντε τελευταίες δεκαετίες.

Τα άλμπουμ των AC/DC που έχουν φτάσει στο No. 1 της Αυστραλίας είναι τα «Back in Black» (‘80s), «Ballbreaker Live» (‘90s), «Black Ice» (‘00s), «Rock or Bust» (‘10s), «Power Up» (‘20s).

Επιπλέον το «Power Up» κατέγραψε το καλύτερο ντεμπούτο στη Γερμανία για το 2020, αλλά και το καλύτερο ντεμπούτο από διεθνές όνομα στη χώρα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Το «Power Up» πραγματοποίησε ακόμα το καλύτερο ντεμπούτο της φετινής χρονιάς και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο νέος δίσκος AC/DC έφτασε συνολικά στην κορυφή των παρακάτω χωρών: Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Καναδά, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.