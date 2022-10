Οι AC/DC μαθαίνουν στα παιδιά το αλφάβητο με ένα νέο εικονογραφημένο βιβλίο

Οι γονείς που είναι θαυμαστές των AC/DC θα ενθουσιαστούν με το παιδικό βιβλίο που βασίζεται στο εμβληματικό ροκ συγκρότημα.

Τα παιδιά σύντομα θα μπορούν να μάθουν το αλφάβητο με τη βοήθεια των AC/DC, χάρη σε ένα νέο εικονογραφημένο βιβλίο που θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο στην Αυστραλία.

Το βιβλίο με τίτλο «The AC/DC AB/CD High-Voltage Alphabet Book», το οποίο απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε από τον Paul McNeil.

Είναι το τέταρτο παιδικό εικονογραφημένο βιβλίο που κυκλοφορεί από τον εκδοτικό οίκο Love Police Books, ο οποίος στο παρελθόν έχει εκδώσει τα βιβλία «M Is For Metal», «Never Mind Your Ps & Qs: Here’s The Punk Alphabet» και «The ABC& W: The Country And Western Alphabet Book».

Ο Brian «BT» Taranto της Love Police ανέφερε σε δήλωσή του: «Ήταν τιμή που εργάστηκα σε αυτό το βιβλίο και το γεγονός ότι είχαμε σύνδεση με τον Angus (Young των AC/DC) για τα πιο σοβαρά πράγματα το κάνει ακόμα πιο τρελό και ξεχωριστό».

«Ναι, είναι ένα παιδικό βιβλίο, αλλά κάθε θαυμαστής των AC/DC ή της μουσικής θα βρει κάτι σε κάθε σελίδα. Ο Paul McNeil έχει κάνει μία γλυκιά και ροκ δουλειά. Ανυπομονούμε να εκπαιδεύσουμε μία νέα γενιά rock and rollers», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το Music Feeds, ο Angus Young επικοινώνησε με τον Taranto αφού ανακάλυψε το βιβλίο «M Is For Metal» κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Στη συνέχεια, ο McNeil δημιούργησε το «The AC/DC AB/CD High-Voltage Alphabet Book» με τη συμμετοχή των AC/DC και του Taranto.

Στο βιβλίο το «Α» αντιστοιχεί στον Angus Young, ο οποίος πιστεύει ότι του φέρνει τύχη να φοράει σχολική στολή και να περπατάει σαν πάπια».

Το γράμμα «C» αντιστοιχεί στον μπασίστα Cliff Williams, ο οποίος «παίζει μπάσο, του αρέσουν μόνο 4 νότες και έχει ωραίο πρόσωπο».

Το βιβλίο χρησιμοποιεί επίσης σε διάφορα γράμματα του αλφαβήτου μερικά από τα τραγούδια των AC/DC, με το «J» να αντιστοιχεί στο «Jailbreak» από το άλμπουμ «Dirty Deeds Done Dirt Cheap» του συγκροτήματος που κυκλοφόρησε το 1976 και το «R» στη Rosie από το τραγούδι «Whole Lotta Rosie» του άλμπουμ «Let There Be Rock» (1997).

Εν τω μεταξύ, ο τραγουδιστής Brian Johnson των AC/DC θα κυκλοφορήσει στις 25 Οκτωβρίου την αυτοβιογραφία του με τίτλο «The Lives of Brian».