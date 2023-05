AC/DC: Αυτή είναι η ταυτότητα της θρυλικής Rosie από το «Whole Lotta Rosie» – Η πρώτη φωτογραφία της

46 χρόνια μετά την κυκλοφορία του «Whole Lotta Rosie», ήρθε στο φως η πρώτη φωτογραφία της γυναίκας που αποτέλεσε την έμπνευση του τραγουδιού.

Όταν το πρώτο τεύχος του περιοδικού Kerrang! κυκλοφόρησε το 1991, περιελάμβανε μία ψηφοφορία για τα 100 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών σύμφωνα με τη γνώμη του κοινού. Και στο νούμερο ένα ήταν το «Whole Lotta Rosie» των AC/DC.

Το «Whole Lotta Rosie» ήταν το τελευταίο τραγούδι στο άλμπουμ «Let There Be Rock» των AC/DC που κυκλοφόρησε το 1977. Το τραγούδι γράφτηκε για μία μεγαλόσωμη γυναίκα από την Τασμανία, τη Rosie, με την οποία ο Bon Scott πέρασε κάποτε μία νύχτα στη Μελβούρνη.

«Συνήθιζε να ψάχνει και να βλέπει ποιο συγκρότημα ήταν στην πόλη και να λέει: “Γεια σας εκεί πέρα, παιδιά” και πηγαίναμε εκεί και κάναμε πάρτι», θυμήθηκε ο αείμνηστος frontman του συγκροτήματος Bon Scott σε μια συνέντευξή του που συμπεριλήφθηκε ως audio track στο box set του «Bonfire» του 1997.

«Ήρθε σε μια από τις συναυλίες μας, ήταν από την Τασμανία για την ακρίβεια, και ήταν στην πρώτη σειρά. Ήταν περίπου 1,80 μ. και περίπου 125 κιλά», περιέγραψε.

«Αυτό το κορίτσι ήταν ένα βουνό. Οπότε μπορείτε να φανταστείτε τα προβλήματα που είχα. Οπότε έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να υποκύψω… Έπρεπε να το κάνω», πρόσθεσε.

Η ταυτότητά της παρέμεινε άγνωστη για πολύ καιρό, με τον χαρακτήρα της Rosie να γίνεται θρύλος στους κύκλους των AC/DC και της ροκ μουσικής.

Αυτό ίσχυε μέχρι πολύ πρόσφατα, όταν ο βιογράφος των AC/DC, Jesse Fink, κατάφερε να ανακαλύψει ότι η Rosie ήταν στην πραγματικότητα η Αυστραλέζα εργάτρια του σεξ Rosemaree Garcia.

Ο Jesse Fink αναφέρθηκε στην ηρωίδα του «Whole Lotta Rosie» σε μία ανάρτηση στο προσωπικό blog του, στην οποία ζήτησε περισσότερες πληροφορίες για τη Rosemaree και δημοσίευσε μία φωτογραφία της με έναν άνδρα ονόματι

Η φωτογραφία τραβήχτηκε το 1978 στη Μελβούρνη και ο ανιψιός του Fry, Tim Briton, θέλει να μάθει περισσότερα.

«Ο Graeme ήταν 21 ετών όταν τραβήχτηκε η φωτογραφία και βρισκόταν στην Αυστραλία για περίπου έξι μήνες. Η φωτογραφία τραβήχτηκε στο διαμέρισμα που μοιράζονταν τότε ο Graeme και η Rosie. Εκείνο το βράδυ έφευγαν από τη Μελβούρνη για να πάνε στη Μιλντούρα» εξηγεί ο Briton.

«Ο Graeme θα χαιρόταν πολύ να ακούσει οποιονδήποτε άλλον θυμάται τη Rosie από εκείνη την εποχή. Υπήρχαν και άλλα άτομα που ανήκαν στην ίδια ομάδα φίλων εκείνη την εποχή – οι Wayne James, Terry Hagen, Kevin Shaligh», συνεχίζει.

Το blog αποκαλύπτει επίσης ότι η Rosemaree βρήκε τραγικό θάνατο σε ηλικία 22 ετών το 1979.

Αυτόν το μήνα, θα κυκλοφορήσει μία επικαιροποιημένη έκδοση του βιβλίου «Bon: The Last Highway: The Untold Story of Bon Scott and AC/DC’s Back In Black» του Jesse Fink που αναμένεται να περιέχει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Rosemaree δεν απαθανατίστηκε από τους AC/DC μόνο στη μουσική τους.

Η Rosie διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη σκηνική παρουσία των AC/DC, καθώς ένα τεράστιο φουσκωτό ομοίωμά της εμφανιζόταν συχνά στη σκηνή όταν το συγκρότημα έπαιζε το «Whole Lotta Rosie».