Το τέταρτο studio άλμπουμ των Above & Beyond, «Common Ground», κυκλοφόρησε!

Ένα από τα πιο αγαπημένα συγκροτήματα της χορευτικής μουσικής επιστρέφει και πάλι. Μετά την ανακοίνωση του τέταρτου άλμπουμ τους το Σεπτέμβριο, οι Above & Beyond με το νέο άλμπουμ τους «Common Ground», μας παραδίνουν ένα πραγματικό αριστούργημα .

Οποιοσδήποτε μουσικός θα σας πει ότι για να ωριμάσει κανείς ως καλλιτέχνης, πρέπει να πάρει ρίσκα. Όλα αυτά τα χρόνια, οι Jono Grant, Tony McGuinness, και Paavo Siljamaki πήραν πολλά. Το «Common Ground» δεν είναι διαφορετικό. Ο βασικός τους ήχος παραμένει άθικτος, αλλά η ποικιλία των ήχων που ενσωμάτωσαν κάνουν αυτό το άλμπουμ να διαφέρει σε σχέση με ότι έχουν κυκλοφορήσει. Σε όλο το άλμπουμ, θα ακούσετε ένα μείγμα από όργανα, από το πιάνο, την κιθάρα, ακόμα και τύμπανα.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει τα antem του 2017, «My Own Hymn», «Northern Soul», «Alright Now» και «Tightrope», καθώς και νέα τραγούδια με τους για χρόνια συνεργάτες Justine Suissa («Naked» και «Cold Feet») Zoë Johnston, («Sahara Love και«Always») και Richard Bedford («Happiness Amplified» και «Bittersweet & Blue»).

Το «Common Ground» περιέχει 13 τραγούδια και είναι ένα πραγματικό ταξίδι μέσα από τον ήχο των Above & Beyond, με θέματα που κυμαίνονται από πραγματικά dance floor κομμάτια σε πιο απαλές μελωδικές συνθέσεις. Η μουσική αναδεύεται συναισθηματικά και πραγματικά ενσαρκώνει το ποιοι είναι οι Above & Beyond σαν καλλιτέχνες.

Ακούστε το: