Οι Above & Beyond κυκλοφορούν το πρώτο άλμπουμ τους με κινηματογραφική μουσική

Οι Above & Beyond κυκλοφόρησαν το πρώτο άλμπουμ τους με κινηματογραφική μουσική.

Η Παγκόσμια Ημέρα Νερού γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 1993 στις 22 Μαρτίου με σκοπό την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους στη Γη που ζουν χωρίς πρόσβαση σε ασφαλές νερό.

Τα είδωλα της dance μουσικής Above & Beyond συμβάλλουν από τη δική τους πλευρά στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που είναι επείγοντα στον κόσμο και προσφέρουν τη μουσική τους σε ένα νέο ντοκιμαντέρ για τα αίτια και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής με τίτλο «The Last Glaciers» (Οι τελευταίοι παγετώνες).

Αποτελούμενη από έγχορδα, πιάνο και ηλεκτρονικά όργανα, η μουσική των Above & Beyond είναι μεγαλειώδης και στοχαστική, ενώ διαθέτει και πιο σκοτεινές στιγμές που παραλληλίζονται με τη δεινή κατάσταση που αντιμετωπίζουν όλα τα έμβια όντα εξαιτίας της αλλαγής του κλίματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Washington Post ανέφερε ότι οι θερμοκρασίες στην Ανταρκτική νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ήταν 70 βαθμούς πάνω από το κανονικό.

Το soundtrack του «The Last Glaciers» δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον παλιό φίλο των Above & Beyond, τον Darren Tate.

Our soundtrack for ‘The Last Glaciers’, in collaboration with @darrentate, is out now on @Anjunabeats. It was an honour to be invited by Craig Leeson and Malcom Wood, the director and producer of this film, to compose our first soundtrack.https://t.co/rz9VyxFEAn

🎶 Summit Push pic.twitter.com/TeQnh0XcjM

— Above & Beyond (@aboveandbeyond) March 22, 2022