ABBA: Το «Voyage» είναι το διεθνές άλμπουμ με τις υψηλότερες φυσικές πωλήσεις στην Ελλάδα το 2021

Η μεγάλη επάνοδος των θρυλικών ABBA έτυχε ιδιαίτερα θερμής υποδοχής στην Ελλάδα.

Το «Voyage» των ΑΒΒΑ είναι το άλμπουμ του διεθνούς ρεπερτορίου με τις υψηλότερες φυσικές πωλήσεις στην Ελλάδα το 2021.

Η πρώτη δισκογραφική δουλειά του θρυλικού σουηδικού συγκροτήματος μετά από σαράντα χρόνια κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2021 και κυριάρχησε για έξι συνεχόμενες εβδομάδες στο No. 1 των φυσικών πωλήσεων δίσκων στην Ελλάδα, από την 45η έως την 50ή εβδομάδα του 2021, όπως αποτυπώνονται στο Albums Sales Chart της IFPI.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ABBA καταλαμβάνουν δύο θέσεις στο Top 10 του ετήσιου Albums Sales Chart της IFPI για το διεθνές ρεπερτόριο.

Εκτός από την πρωτιά του «Voyage», στο No. 7 της ετήσιας κατάταξης βρίσκεται η συλλογή «Gold» (πρώτη έκδοση 2014) που κυκλοφορεί αποκλειστικά σε διπλό βινύλιο και περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος.

Το «Voyage» των ABBA κατέκτησε επίσης τον τίτλο του δίσκου βινυλίου με τις υψηλότερες πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2021, ενώ κατέλαβε την τρίτη θέση στη λίστα των άλμπουμ με τις υψηλότερες συνολικές πωλήσεις στη βρετανική αγορά το 2021, σύμφωνα με την Επίσημη Εταιρεία των Charts (OCC).

Υψηλότερες πωλήσεις από το «Voyage» σημείωσαν στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2021 μόνο το «=» (Equals) του Ed Sheeran (No. 2) και το «30» της Adele (No. 1).

Το «Voyage» χάρισε ακόμη στους ABBA την υψηλότερη θέση στην οποία έχουν ανέβει στο αμερικανικό chart του Billboard Hot 100 με το ντεμπούτο του στο No. 2 της κατάταξης.

Η Minos EMI, a Universal Music Company κυριαρχεί στις επτά πρώτες θέσεις των άλμπουμ του διεθνούς ρεπερτορίου με τις υψηλότερες φυσικές πωλήσεις στην Ελλάδα το 2021.

Παρόμοια σχεδόν είναι η εικόνα στο ετήσιο Albums Sales Chart της IFPI για το ελληνικό ρεπερτόριο, όπου η Minos EMI, a Universal Music Company καταλαμβάνει τις τρεις πρώτες θέσεις.

Η Minos EMI, a Universal Music Company μονοπωλεί το συνολικό ετήσιο Albums Sales Chart της IFPI για το 2021 καταλαμβάνοντας 60 από τις 100 θέσεις με τις ελληνικές και διεθνείς κυκλοφορίες της.

Να σημειωθεί ότι το ελληνικό τμήμα της IFPI δεν δημοσιεύει στο ευρύ κοινό την επίσημη λίστα μετά άλμπουμ με τις υψηλότερες φυσικές πωλήσεις της χρονιάς και τα επίσημα νούμερα των πωλήσεων. Τα στοιχεία δίνονται δημοσιότητα από τις εκάστοτε δισκογραφικές εταιρείες που σημειώνουν διακρίσεις στο ετήσιο Albums Sales Chart της IFPI.

Επίσης είναι αναγκαίο να αναφερθεί ότι το Albums Sales Chart της IFPI δεν αφορά τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται από τα καταστήματα δίσκων στο κοινό, αλλά καταγράφουν τις λεγόμενες «τοποθετήσεις», δηλαδή τον αριθμό των δίσκων που διανέμονται από τις δισκογραφικές εταιρείες στα καταστήματα δίσκων, μέθοδος που χρησιμοποιείται επίσης σε χώρες όπως οι Αυστραλία, Καναδάς, Γερμανία, Ισπανία, Ολλανδία και Σουηδία, μεταξύ άλλων.

Τα διεθνή άλμπουμ με τις υψηλότερες φυσικές πωλήσεις στην Ελλάδα το 2021

1. «Voyage» – ABBA (πρώτη έκδοση 2021)

2. «Guardians of The Galaxy O.S.T.» – Various Artists (2014)

3. «Folklore» – Taylor Swift (2020)

4. «Guardians of The Galaxy Vol. 2 O.S.T.» – Various Artists (2017)

5. «Greatest Hits» – Tom Petty & the Heartbreakers (2008)

6. «Back To Black» – Amy Winehouse (2007)

7. «Gold» – ABBA (2017)