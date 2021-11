«Little Things»: Οι ABBA κυκλοφορούν το πρώτο τους χριστουγεννιάτικο τραγούδι

Το πρώτο χριστουγεννιάτικο τραγούδι των ABBA.

Οι ABBA κάνουν ένα ακόμη δώρο στους θαυμαστές τους αυτές τις γιορτές.

Το θρυλικό σουηδικό συγκρότημα ανακοίνωσε ότι το χριστουγεννιάτικο τραγούδι «Little Things» θα αποτελέσει το επόμενο single του νέου άλμπουμ τους «Voyage», το οποίο κυκλοφόρησε στις 5 Νοεμβρίου από την Universal Music.

Η προώθηση του τραγουδιού θα ξεκινήσει στις 3 Δεκεμβρίου.

Προηγήθηκαν τον Σεπτέμβριο τα singles «I Still Have Faith in You» και «Don’t Shut Me Down», το οποία έφτασαν στο No. 14 και στο No. 9 του Ηνωμένου Βασιλείου αντίστοιχα και τον Οκτώβριο το «Just A Notion».

Το «Little Things» περιγράφεται ως «ένας απαλός προβληματισμός για τη χαρά του χριστουγεννιάτικου πρωινού και του οικογενειακού χρόνου σε αυτή την ιδιαίτερη εποχή του χρόνου».

Οι ABBA ανέφεραν επίσης ότι σύντομα θα κυκλοφορήσει ένα μουσικό βίντεο για το πρώτο χριστουγεννιάτικο τραγούδι τους, ενώ το single θα κυκλοφορήσει σε CD τον επόμενο μήνα.

Το «Little Things» φέρει τις υπογραφές του Benny Andersson και του Björn Ulvaeus των ABBA, οι οποίοι έχουν γράψει και τα δέκα τραγούδια του άλμπουμ «Voyage».

Το «Voyage», το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος μετά το «The Visitors» του 1982, έκανε ντεμπούτο στο No. 1 του επίσημου δείκτη πωλήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, με τους ABBA να επανέρχονται στην κορυφή των charts μετά από τέσσερις δεκαετίες.

Επίσης, το «Voyage» έκανε ντεμπούτο στο Νο. 2 του αμερικανικού Billboard 200, χαρίζοντας στους ABBA την υψηλότερη θέση στην οποία έχουν βρεθεί στα charts των Ηνωμένων Πολιτειών και την πρώτη τους εμφάνιση στο Top 10 των πωλήσεων albums.