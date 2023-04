Οι ABBA κυκλοφορούν ένα χριστουγεννιάτικο video για το «Little Things»

Στο μουσικό βίντεο του «Little Things» μία ομάδα παιδιών ετοιμάζει μία χριστουγεννιάτικη παράσταση με θέμα τους ΑΒΒΑ.

Οι ABBA κυκλοφορούν το πρώτο τους χριστουγεννιάτικο single, με τίτλο «Little Things» και διαθέτουν τη μουσική τους στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου, καθώς όλα τα έσοδα από το τραγούδι θα παραχωρηθούν στην UNICEF για την υποστήριξη του Παγκόσμιου Ταμείου Παιδικής Προστασίας.

Το «Little Things», το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο πρόσφατο άλμπουμ «Voyage» των ABBA, είναι μια αντανάκλαση της χαράς του χριστουγεννιάτικου πρωινού και του χρόνου που περνάμε με τις οικογένειές μας σε αυτή την ξεχωριστή εποχή του χρόνου.

Οι Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson και Anni-Frid Lyngstad των ABBA δηλώνουν: «Πιστεύουμε ότι είναι αδύνατο να εξαλειφθεί η φτώχεια χωρίς την ενδυνάμωση των γυναικών. Γι’ αυτό υποστηρίζουμε την UNICEF στην προστασία των κοριτσιών από τη σεξουαλική βία και στην ενδυνάμωσή τους μέσω του Παγκόσμιου Ταμείου Παιδικής Προστασίας».

«Το κάνουμε αυτό εδώ και πολλά χρόνια με το τραγούδι μας “Chiquitita” και τώρα αποφασίσαμε να κάνουμε ένα χριστουγεννιάτικο δώρο στην UNICEF με τη μορφή ενός δεύτερου τραγουδιού: Του “Little Things” από το άλμπουμ μας “Voyage”», συνεχίζουν.

Το βίντεο για το «Little Things» σκηνοθέτησε η βραβευμένη με Grammy και BRIT Award Βρετανίδα σκηνοθέτιδα μουσικών βίντεο και επί χρόνια θαυμάστρια των ABBA, Sophie Muller (Gwen Stefani, Annie Lennox, Sade, Beyoncé, Rihanna, Radiohead, Björk) με εκτελεστική παραγωγό την Juliette Larthe (Arca, Kanye West, Little Simz), παραγωγό τον Chris Murdoch (Kylie Minogue, Franz Ferdinand, Maneskin) και performance director τον Theo Adams (Years & Years, Paloma Faith, FKA Twigs).

Το «Little Things» μεταφέρεται στις οθόνες με μία έξοχη ιδέα που βασίζεται στην παραγωγή του «ABBA Voyage», της σειρά συναυλιών με ψηφιακές εκδοχές των ABBA που θα ξεκινήσει στο Λονδίνο το επόμενο έτος.

Στο επίκεντρο του βίντεο βρίσκεται μια αφοσιωμένη και φιλόδοξη ομάδα παιδιών σχολικής ηλικίας, πολλά από τα οποία στην πραγματική ζωή είναι στενά συνδεδεμένα ή ακόμα και συγγενείς με τη δημιουργική ομάδα πίσω από τις πρωτοποριακές συναυλίες των ABBA.

Αυτή η νέα γενιά ιδιοφυιών εμπνέεται να δημιουργήσει μία χριστουγεννιάτικη εκδοχή του «ABBA Voyage» και ξεκινά με ακατάσχετο ενθουσιασμό το εγχείρημα της σύλληψης των κινήσεων, του σχεδιασμό της χορογραφίας, των κοστουμιών, του φωτισμού της σκηνής και τις πρόβες της μπάντας, με αποκορύφωμα την άφιξη των γονέων και των μελών των οικογενειών τους, καθώς το χιόνι αρχίζει να πέφτει, για να παρακολουθήσουν μια πολύ αξιόλογη παράσταση που είναι αφιερωμένη στους «ABBA».

Οι ABBA έκαναν φέτος μια από τις μεγαλύτερες και πιο πολυαναμενόμενες δισκογραφικές επανόδου στην ιστορία και κυκλοφόρησαν στις αρχές Νοεμβρίου το νέο άλμπουμ τους «Voyage», το οποίο ανέβηκε κατευθείαν στο Νο. 1 σε 18 χώρες, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, της Αυστραλίας και της Σουηδίας, ενώ έφτασε στο Νο. 2 του αμερικανικού Billboard 200.

Την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του, το «Voyage» σημείωσε παγκοσμίως πωλήσεις άνω του ενός εκατομμυρίου αντιτύπων, ενώ μέχρι σήμερα έχει συγκεντρώσει πάνω από 190 εκατομμύρια streams.

Στο μεταξύ, οι ABBA έλαβαν την πρώτη τους υποψηφιότητα για βραβείο Grammy με το single «I Still Have Faith In You» από το άλμπουμ «Voyage», το οποίο είναι υποψήφιο στην κατηγορία της Ηχογράφησης της Χρονιάς στη διοργάνωση του 2022.