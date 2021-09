Οι ABBA κυκλοφορούν δύο νέα τραγούδια και ανακοινώνουν το πρώτο τους άλμπουμ μετά από 40 χρόνια

Η μεγάλη επάνοδος των ABBA είναι γεγονός.

Οι ABBA, ένα από τα πιο επιτυχημένα pop συγκροτήματα όλων των εποχών, ανακοίνωσαν ότι, για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια, επιστρέφουν, με μια νέα επαναστατική συναυλία, όπου η Agnetha Fältskog, ο Björn Ulvaeus, ο Benny Andersson και η Anni-Frid Lyngstad θα εμφανιστούν ψηφιακά με μια ζωντανή 10μελή μπάντα, σε μια ειδικά διαμορφωμένη σκηνή στο Λονδίνο στις 27 Μαΐου 2022, καθώς και με ένα ολοκαίνουργιο studio album.

Οι ψηφιακές εκδοχές των ABBA δημιουργήθηκαν μετά από μήνες καταγραφής των ερμηνειών των μελών του συγκροτήματος από μια ομάδα 850 ατόμων από την Industrial Light & Magic, την εταιρεία που ίδρυσε ο George Lucas, στο πρώτο εγχείρημα της εταιρείας στο χώρο της μουσικής.

Μετά από τα απίστευτα 40 χρόνια που έχουν περάσει από το τελευταίο τους studio album, το «The Visitors» του 1981, οι ABBA δεν ηχογράφησαν μόνο δύο νέα τραγούδια, το «I Still Have Faith In You» και το «Don’t Shut Me Down», τα οποία θα παρουσιαστούν στη συναυλία, αλλά ηχογράφησαν επίσης και έκαναν την παραγωγή ενός ολόκληρου νέου δίσκου με τίτλο «Voyage».

To «Voyage» ηχογραφήθηκε στο στούντιο Riksmixningsverket του Benny Ulvaeus στη Στοκχόλμη και θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως από την Universal Music Group στις 5 Νοεμβρίου.

Η συναυλία «ABBA Voyage» θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαΐου 2022 από το «ABBA Arena», μια υπερσύγχρονη σκηνή χωρητικότητας 3.000 ατόμων που βρίσκεται στο Queen Elizabeth Olympic Park στο Λονδίνο. Η προεγγραφή για την αγορά εισιτηρίων άρχισε στη διεύθυνση abbavoyage.com, ενώ η γενική πώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου.

Οι παραγωγοί Svana Gisla και Ludvig Andersson ανέφεραν: «Η μαγεία των ABBA και οι ηράκλειες προσπάθειες όλης αυτής της υπέροχης ομάδας επιτυγχάνουν σήμερα ένα πολυαναμενόμενο ορόσημο. Είναι μια περήφανη στιγμή για εμάς που μπορούμε επιτέλους να μοιραστούμε αυτή την προσπάθεια με τον κόσμο και ανυπομονούμε να σας καλωσορίσουμε στο γήπεδό μας στο Ανατολικό Λονδίνο, ένα μέρος για το οποίο είμαστε τόσο ευτυχείς».

Ο σκηνοθέτης Baillie Walsh πρόσθεσε: «Είδα τους ABBA να κερδίζουν τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 1974 και ποτέ δεν φανταζόμουν ότι 47 χρόνια αργότερα θα τους συνόδευα σε αυτό το εξαιρετικό ταξίδι. Η ζωή είναι παράξενη και υπέροχη μερικές φορές».

Ο χορογράφος Wayne McGregor περιέγραψε: «Φανταστείτε: να μεγαλώνετε στη Βόρεια Αγγλία τη δεκαετία του ’70 και να μαθαίνετε να χορεύετε μπαλέτο, λάτιν και ντίσκο με τα απίστευτα τραγούδια των ABBA. Ήμουν 8 ετών και είχα παρασυρθεί εντελώς. Προχωρώντας γρήγορα στο 2020, βρίσκομαι στη Σουηδία και χορεύω με τους ABBA, στην πραγματική ζωή! Πλησίαζα τα 50 και ήμουν πάλι απόλυτα συγκινημένος. Αυτή είναι η μαγεία των ΑΒΒΑ».

«Μοιραστήκαμε πολλές δημιουργικές και χαρούμενες περιπέτειες με μια τολμηρή ομάδα συνεργατών για να κάνουμε το ακατόρθωτο δυνατό για το ABBA Voyage: τεχνολογική μαγεία, υπερσύγχρονη εμπειρία και καινοτομία στην ψυχαγωγία. Και έχουμε ακόμη νέα τραγούδια, νέες χορευτικές κινήσεις, κλασικά τραγούδια, κλασικές χορευτικές κινήσεις: Οι ABBA είναι χορός και πάντα θα είναι. Τα λέμε στην πίστα», συνέχισε.

Ο Σερ Lucian Grainge, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Universal Music Group, δήλωσε: «Από την αρχή της καριέρας μου, έχοντας το προνόμιο να συνεργαστώ προσωπικά μαζί τους για πολλά χρόνια από τότε, ήταν τεράστια χαρά να περιβάλλομαι από τους ΑΒΒΑ και τη μουσική τους. Η απεριόριστη δημιουργικότητά τους και οι διαχρονικές μελωδίες τους μας ωθούν να θέλουμε να συνεργαζόμαστε μαζί τους σε ό, τι κάνουν, γιατί ξέρουμε ότι θα είναι απλά υπέροχο».

Το μουσικό βίντεο για το «I Still Have Faith In You» έχει σκηνοθετηθεί από τον Shynola.

Με σχεδόν 400 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ παγκοσμίως, 17 επιτυχίες που έφτασαν στο Νο. 1 και πάνω από 16 εκατομμύρια εβδομαδιαία streams παγκοσμίως, οι ABBA είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα μουσικά σχήματα όλων των εποχών.

Από την εποχή που έκαναν την επανάστασή τους με το «Waterloo» το 1974, η μουσική των ABBA έχει κατακτήσει τις καρδιές των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Σήμερα, τα τραγούδια που δημιούργησαν – σε μουσική, στίχους και παραγωγή του Benny Andersson και του Björn Ulvaeus, τα οποία ερμήνευσαν με πάθος και αφοσίωση η Agnetha Fältskog και η Anni-Frid «Frida» Lyngstad – θεωρούνται σπουδαίο κεφάλαιο της διεθνούς μουσικής σκηνής.