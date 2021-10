Οι ABBA αποκαλύπτουν το ακυκλοφόρητο τραγούδι «Just A Notion»

Το επόμενο δείγμα από το νέο άλμπουμ των ABBA.

Οι ABBA συνεχίζουν να προσφέρουν νέα τραγούδια μετά τη μεγάλη επανένωσή τους και την ανακοίνωση του άλμπουμ «Voyage».

Τον προηγούμενο μήνα, οι ABBA ανακοίνωσαν την επιστροφή τους μια νέα επαναστατική συναυλία, όπου η Agnetha Fältskog, ο Björn Ulvaeus, ο Benny Andersson και η Anni-Frid Lyngstad θα εμφανιστούν ψηφιακά με τη συνοδεία μίας δεκαμελούς μπάντα, σε μια ειδικά διαμορφωμένη σκηνή στο Λονδίνο την άνοιξη του 2022, καθώς και με ένα ολοκαίνουργιο studio album.

Μετά από τα απίστευτα 40 χρόνια που έχουν περάσει από το τελευταίο τους studio album, το «The Visitors» του 1981, οι ABBA δεν ηχογράφησαν μόνο δύο νέα τραγούδια, το «I Still Have Faith In You» και το «Don’t Shut Me Down», αλλά ηχογράφησαν επίσης και έκαναν την παραγωγή ενός ολόκληρου νέου δίσκου με τίτλο «Voyage».

Το επόμενο δείγμα του άλμπουμ «Voyage» είναι το «Just A Notion», ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 1978, αλλά δεν είχε κυκλοφορήσει ποτέ μέχρι σήμερα.

Ο Benny Andersson και ο Björn Ulvaeus είχαν γράψει το «Just A Notion» για το άλμπουμ «Voulez-Vous» των ABBA, που κυκλοφόρησε ένα χρόνο αργότερα, το 1979. Το 1994 ένα απόσπασμα 90 δευτερολέπτων του τραγουδιού συμπεριλήφθηκε στο box set «Thank You For The Music», ενώ το 1999 το «Just A Notion» κυκλοφόρησε ολοκληρωμένο από την μπάντα των Arrival, ένα συγκρότημα – αφιέρωμα στη μουσική των ΑΒΒΑ.

To άλμπουμ «Voyage» θα περιέχει 10 τραγούδια με την υπογραφή του Björn Ulvaeus και του Benny Andersson και θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως από την Universal Music Group στις 5 Νοεμβρίου.

Το νέο άλμπουμ των ABBA αναμένεται με μεγάλη προσμονή από τους θαυμαστές του συγκροτήματος σε όλο τον κόσμο και ειδικά στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι προ-παραγγελίες για το «Voyage» ξεπέρασαν τις 80.000 σε τρεις μόλις ημέρες.

Το «Voyage» αποτελεί μόνο την έναρξη ενός νέου συναρπαστικού ταξιδιού για τους ABBA, το οποίο θα κορυφωθεί στις 27 Μαΐου 2022 με την έναρξη της συναυλιακής εμπειρίας «ABBA Voyage» στο «ABBA Arena», μια υπερσύγχρονη σκηνή χωρητικότητας 3.000 ατόμων στο Queen Elizabeth Olympic Park του Λονδίνου.

Οι ψηφιακές εκδοχές των ABBA δημιουργήθηκαν μετά από μήνες καταγραφής των ερμηνειών των μελών του συγκροτήματος από μια ομάδα 850 ατόμων από την Industrial Light & Magic, την εταιρεία που ίδρυσε ο George Lucas, στο πρώτο της εγχείρημα στον χώρο της μουσικής.