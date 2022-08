Οι ABBA αποχαιρετούν την Olivia Newton-John: «Η μουσική και η προσωπικότητά της θα μείνουν στη μνήμη μας»

Οι ABBA και η Olivia Newton-John είχαν διαγωνιστεί μαζί στην Eurovision το 1974.

Οι ABBA αποχαιρετούν την Olivia Newton-John, η οποία πέθανε τη Δευτέρα 8 Αυγούστου σε ηλικία 73 ετών.

Η Αυστραλή τραγουδίστρια και πρωταγωνίστρια του κινηματογραφικού μιούζικαλ «Grease» απεβίωσε γαλήνια στο ράντσο της στη Νότια Καλιφόρνια, όπως επιβεβαίωσε ο σύζυγός της John Easterling σε δήλωσή του.

Η Olivia Newton-John έδινε μάχη με τον καρκίνο του μαστού από το 1992. Το 2017, ο καρκίνος επανεμφανίστηκε και έκανε μετάσταση στα οστά της.

Η Agnetha Fältskog και η Anni-Frid (Frida) Lyngstad των ABBA απέτισαν τα σέβη τους στην Olivia Newton-John με μία ανάρτηση στις επίσημες σελίδες του σουηδικού συγκροτήματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι ABBA διασταυρώθηκαν με την Olivia Newton-John το 1974, όταν συμμετείχαν στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision που διεξήχθη εκείνη τη χρονιά στο Μπράιτον του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Olivia Newton-John, η οποία εκπροσώπησε το Ηνωμένο Βασίλειο, κατέλαβε την τέταρτη θέση με το τραγούδι «Long Live Love» και οι ABBA στέφθηκαν νικητές του διαγωνισμού με την επιτυχία τους «Waterloo».

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Πέθανε η Olivia Newton-John σε ηλικία 73 ετών

Στους λογαριασμούς τους ABBA στα κοινωνικά δίκτυα αναρτήθηκε μία φωτογραφία του συγκροτήματος και της Olivia Newton-John στη σκηνή της Eurovision και ένα μήνυμα από τις Anni-Frid Lyngstad και Agnetha Fältskog.

Η Frida Lyngstad έγραψε: «Τι αισθάνεσαι, τι λες όταν η ωραία, η πιο ευγενική και αγαπητή γυναίκα μας αφήνει για να ταξιδέψει κάπου αλλού».

«Η καρδιά πονάει για τον γενναίο αγώνα της Olivia ενάντια σε έναν, στην περίπτωσή της, ανίκητο εχθρό. Που ποτέ δεν το έβαλε κάτω, ούτε παραπονέθηκε για την κατάστασή της, αλλά αντίθετα μας είπε την ιστορία της για να καταλάβουμε και να θελήσουμε να βοηθήσουμε και άλλους που έχουν ταλαιπωρηθεί», συνέχισε.

«Είμαι ευγνώμων που γνώρισα έναν άνθρωπο σαν εσένα, Olivia και θα είσαι πάντα στην καρδιά μου», τόνισε.

Η Agnetha Fältskog δήλωσε ότι «στεναχωρήθηκε πολύ» όταν έμαθε τον θάνατο της Olivia Newton-John.

«Ένας εξαιρετικός άνθρωπος μας άφησε και πολλοί από εμάς τη θρηνούμε τώρα. Οι σκέψεις μου είναι στην οικογένειά της και η μουσική και η προσωπικότητά της θα μείνουν για πάντα στη μνήμη μας», έγραψε.

Η Olivia Newton-John είναι ίσως πιο γνωστή για τον ρόλο της Sandy Olsson στο κλασικό μιούζικαλ «Grease» του 1978, στο οποίο ερμήνευσε τραγούδια όπως τα «Summer Nights» και «You’re The One That I Want».

Η τραγουδίστρια κέρδισε επίσης τέσσερα βραβεία Grammy κατά τη διάρκεια της καριέρας της στη μουσική και κυκλοφόρησε αξιοσημείωτα τραγούδια όπως τα «Physical», «Let Me Be There», «If You Love Me» και μία διασκευή του «If Not For You» του Bob Dylan.