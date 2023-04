Ο Aaron Dessner αποθεώνει την Taylor Swift για το «The Eras Tour»

«Είναι σε ένα επίπεδο που δεν έχω συναντήσει ξανά».

Ο Aaron Dessner των The National αποθέωσε την περιοδεία «The Eras Tour» της Taylor Swift και δήλωσε ότι είναι «το καλύτερο σόου που έχει δει μέχρι τώρα».

Ο Dessner συμμετείχε στη δημιουργία και την παραγωγή των άλμπουμ – έκπληξη «Folklore» και «Evermore» που κυκλοφόρησε η Taylor Swift το 2020 και συνεργάστηκε στη συνέχεια με την τραγουδίστρια στις νέες ηχογραφήσεις του «Fearless» και του «Red» το 2021 και την «3am Edition» του «Midnights» το 2022.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Taylor Swift υποδέχθηκε τον Aaron Dessner στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας του «The Eras Tour» στην Τάμπα της Φλόριντα για να παρουσιάσουν μαζί το «The Great War» από την «3am Edition» του «Midnights» και το «Mad Woman» από το «Folklore».

Μάλιστα, ο Aaron Dessner φέρεται να παρακολούθησε και τις τρεις διαδοχικές συναυλίες της Taylor Swift στο Raymond James Stadium στην Τάμπα της Φλόριντα.

Σε μία νέα συνέντευξή του στο NME, ο Aaron Dessner μίλησε για την επανασύνδεσή του με την Taylor Swift στο ένατο άλμπουμ των The National, με τίτλο «First Two Pages Of Frankenstein», το οποίο κυκλοφορεί στις 28 Απριλίου.

Η Taylor Swift συμμετέχει στο «The Alcott», ένα τραγούδι που το NME περιέγραψε ως ένα «λεπτεπίλεπτο ντουέτο» και «μία συνομιλία» μεταξύ του frontman Matt Berninger και της pop.

Αφού εξήρε την εργασιακή ηθική της, ο Aaron Dessner μοιράστηκε τον ενθουσιασμό του για την περιοδεία «The Eras Tour» της Taylor Swift – που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βόρεια Αμερική.

«Έχει αυτή την εργασιακή ηθική και τον θαυμασμό για τη δημιουργική διαδικασία, της αρέσει να φτιάχνει πράγματα. Και δεν είναι καθόλου κυνική, είναι τόσο DIY όσο ο καθένας», είπε για τη δημοφιλή τραγουδίστρια.

Ενώ για το «The Eras Tour» δήλωσε: «Είναι απλά κατά κάποιο τρόπο το καλύτερο σόου που έχω δει ποτέ. Είναι απλά τρελό. Η κλίμακα της περιοδείας».

«Και η μουσική, ο οπτικός σχεδιασμός, η χορογραφία και η μουσική δεξιοτεχνία της, είναι σε ένα επίπεδο που δεν έχω συναντήσει ξανά κάτι παρόμοιο. Για εμένα, είναι κάτι που θα ήθελα να επιδιώξω: είναι τόσο φιλόδοξη με τη μουσική της», συνέχισε.

«Νομίζω ότι μερικές φορές ο κόσμος με ρωτάει για τη συνεργασία με μία pop star σαν να μην είναι τιμή, αλλά είναι απόλυτη τιμή. Έμαθα πολύ περισσότερα από εκείνη απ’ ό, τι έμαθε εκείνη μαζί μας», σημείωσε ο Aaron Dessner.

Εκτός από την Taylor Swift, οι The National κάλεσαν τη Phoebe Bridgers και τον Sufjan Stevens να συμμετάσχουν στο νέο άλμπουμ τους «First Two Pages Of Frankenstein».

«Δεν νομίζω ότι το συγκρότημα θα είχε φτάσει τόσο μακριά χωρίς φίλους», δήλωσε ο Aaron Dessner για τις συνεργασίες των The National με άλλους καλλιτέχνες στο άλμπουμ.