Aaron Carter: Ντοκιμαντέρ για τη ζωή και τον θάνατό του

Το ντοκιμαντέρ θα περιλαμβάνει συνεντεύξεις με ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά στον Aaron Carter καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Τα ABC News Studios ανακοίνωσαν την κυκλοφορία ενός ντοκιμαντέρ για τη ζωή και τον θάνατο του Aaron Carter.

Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Aaron Carter: The Little Prince of Pop» (Άαρον Κάρτερ: Ο μικρός πρίγκιπας της pop) θα κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 1 Μαΐου αποκλειστικά στο Hulu. Σημειώνεται ότι στις χώρες όπου το Hulu δεν λειτουργεί, το περιεχόμενό του είναι διαθέσιμο μέσω του Disney+.

Το «The Little Prince of Pop» θα εξετάσει την επιτυχία του εκλιπόντος τραγουδιστή στην εφηβική ηλικία του στις αρχές της δεκαετίας του 2000 με τραγούδια όπως το «Aaron’s Party (Come Get It)», το «That’s How I Beat Shaq» και το «I Want Candy» και τα χρόνια των αγώνων του με την ψυχική υγεία, τον εθισμό και τον θάνατό του σε ηλικία 34 ετών τον Νοέμβριο του 2022.

Το ντοκιμαντέρ θα περιλαμβάνει επίσης συνεντεύξεις με διάφορους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά στον Aaron Carter καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Μεταξύ αυτών η αρραβωνιαστικιά του Melanie Martin, ο καλύτερος φίλος και μάνατζέρ του Taylor Helgeson, ο AJ McLean των Backstreet Boys και ο πρώην υπεύθυνος των δημοσίων σχέσεών του Phil Lobel.

Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Kim Possible», Christy Carlson Romano, θα εμφανιστεί επίσης στο ντοκιμαντέρ για να μιλήσει για τις πιέσεις που δέχεται ένα παιδί όταν γίνεται διάσημο.

Επιπλέον, ο Δρ. Travis Stork, ο οποίος κάποτε ήταν οικοδεσπότης του talk show «The Doctors», θα μιλήσει για τις προσπάθειες που έκανε για να βοηθήσει τον Kim Possible να ξεπεράσει τη μάχη του με τον εθισμό.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, δόθηκαν στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα της νεκροψίας του Aaron Carter από τον ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες, ο οποίος αποφάνθηκε ότι ο θάνατος του αδελφού του Nick Carter των Backstreet Boys ήταν ατύχημα.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο Aaron Carter πνίγηκε στην μπανιέρα του αφού προηγουμένως είχε κάνει χρήση ενός θανατηφόρου συνδυασμού διφθοροαιθανίου (το αέριο που χρησιμοποιείται σε δοχεία με πεπιεσμένο αέρα) και αλπραζολάμης (η γενική μορφή του Xanax).

Η Melanie Martin, η οποία είχε αποκτήσει μαζί με τον Aaron Carter έναν γιο ενός έτους, τον Prince Lyric, δήλωσε ότι δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει τα ευρήματα της αυτοψίας και τις συνθήκες του θανάτου του τραγουδιστή.

Λίγο μετά την αποκάλυψη της είδησης, εξέδωσε δήλωση στο TMZ, λέγοντας ότι τα αποτελέσματα δεν της προσφέρουν μία «τελεία» και ότι της δημιουργούν «περισσότερα ερωτήματα».