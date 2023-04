Aaron Carter: Ανακοινώθηκε η αιτία του θανάτου του

Ο Aaron Carter ναρκώθηκε και πνίγηκε στην μπανιέρα του σπιτιού του.

Δόθηκε στη δημοσιότητα η αιτία θανάτου του Aaron Carter.

Ο Aaron Carter, ο οποίος ήταν αδελφός του Nick Carter των Backstreet Boys και τραγουδιστής και ο ίδιος, βρέθηκε νεκρός σε ηλικία 33 ετών τον προηγούμενο Νοέμβριο.

Ο ιατροδικαστής της κομητείας του Λος Άντζελες αποφάνθηκε ότι ο θάνατος του pop teen idol της δεκαετίας του 2000 ήταν ατύχημα, αναφέροντας ότι ο Aaron Carter πνίγηκε στην μπανιέρα του σπιτιού του στο Lancaster της Καλιφόρνια, αφού είχε εισπνεύσει διφλουοροαιθάνιο και είχε λάβει αλπραζολάμη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ τόσο του People όσο και του TMZ, λόγω του θανατηφόρου συνδυασμού του αερίου, που συνήθως χρησιμοποιείται σε δοχεία με πεπιεσμένο αέρα, και της γενικής εκδοχής του Xanax, ο Aaron Carter «έχασε τις δυνάμεις του ενώ βρισκόταν στην μπανιέρα» και τελικά γλίστρησε κάτω από την επιφάνεια του νερού, με αποτέλεσμα τον πνιγμό του.

Ο Aaron Carter πέθανε στις 5 Νοεμβρίου 2022 σε ηλικία 34 ετών, με τον εκπρόσωπό του να επιβεβαιώνει ότι ο τραγουδιστής βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του στη Νότια Καλιφόρνια.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες δήλωσε ότι οι βοηθοί του τοπικού σταθμού του Λάνκαστερ έλαβαν μία κλήση γύρω στις 11:00 π.μ. τοπική ώρα από μία οικιακή βοηθό, η οποία ανέφερε ότι βρήκε έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του στην μπανιέρα.

Ενώ στην οικονόμο δόθηκε η συμβουλή να κάνει καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, οι διασώστες και το προσωπικό της πυροσβεστικής διαπίστωσαν τον θάνατο του Aaron Carter.

Αφού έγινε γνωστή η τραγική είδηση του θανάτου του, αρκετοί από τους θαυμαστές του, τους συναδέλφους του και τα μέλη της οικογένειας του πρώην παιδικού σταρ απέτισαν φόρο τιμής στον Aaron Carter με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μεταξύ αυτών, η Hilary Duff, με την οποία είχε μια σύντομη σχέση στις αρχές της δεκαετίας του 2000, οι New Kids on the Block, η Paris Hilton, η Christy Carlson Romano, η Melissa Joan Hart και πολλοί άλλοι.

Μετά τον θάνατο του Aaron Carter, ο Nick Carter δημιούργησε στη συνέχεια ένα ταμείο ψυχικής υγείας στη μνήμη του αδελφού του.

Ο Aaron Carter αντιμετώπιζε προβλήματα με τον εθισμό και είχε δώσει μάχες με την ψυχική υγεία του. Σχεδόν ένα χρόνο πριν φύγει από τη ζωή, είχε αποκτήσει το πρώτο του παιδί με το μοντέλο Melanie Martin.

«Βρισκόμαστε ακόμη στη διαδικασία αποδοχής αυτής της δυσάρεστης πραγματικότητας. Εκτιμάμε ιδιαίτερα τις σκέψεις και τις προσευχές σας», δήλωσε η Melanie Martin στο Associated Press μετά τον θάνατο του Aaron Carter.

Αντιδράσεις προκλήθηκαν όταν τα Βραβεία Grammy 2023, τα οποία πραγματοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο, δεν συμπεριέλαβαν τον Aaron Carter στην ενότητα «In Memoriam» (Εις Μνήμην) για τους ανθρώπους της μουσικής βιομηχανίας που έφυγαν από τη ζωή το τελευταίο έτος.