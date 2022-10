Aaliyah και The Weeknd θα «συναντηθούν» σε ένα νέο τραγούδι

Το τραγούδι με τις φωνές των δύο καλλιτεχνών που θα κυκλοφορήσει αυτή την Παρασκευή.

Oι φωνές της Aaliyah και του The Weeknd θα ενωθούν επίσημα αυτή την εβδομάδα στο νέο single «Poison», του οποίου την κυκλοφορία ανακοίνωσαν η Blackground Records 2.0 και η Empire.

Το «Poison» θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου εν όψει ενός νέου μεταθανάτιου άλμπουμ της αείμνηστης τραγουδίστριας της R&B, το οποίο θα ακολουθήσει σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Ο The Weeknd χρησιμοποίησε ένα απόσπασμα της επιτυχίας «Rock the Boat» της Aaliyah από το 2001, που βρέθηκε στο Top 20 του Billboard Hot 100, στο δικό του τραγούδι «What You Need» από το άλμπουμ – συλλογή «Trilogy» του 2012.

Το αρχικό sample ακούστηκε τελικά στην ηχογραφημένη εκδοχή του, όταν ο The Weeknd δημοσίευσε τελικά το mixtape «House Of Balloons» του 2011 στις υπηρεσίες streaming τον περασμένο Μάρτιο με αφορμή τη συμπλήρωση 10 ετών από την κυκλοφορία του.

Και αυτό δεν είναι το μοναδικό project που δημοσιεύεται για πρώτη φορά στα ψηφιακά καταστήματα μουσικής.

Ο Barry Hankerson, θείος της Aaliyah και ιδρυτής της Blackground Records, εξήγησε λεπτομερώς στο Billboard αυτό το καλοκαίρι τον τρόπο με τον οποίο συνεργάστηκε με την EMPIRE για να κυκλοφορήσει για πρώτη φορά ολόκληρος ο κατάλογος της Aaliyah στις υπηρεσίες streaming.

Μεγάλο μέρος της μουσικής της Aaliyah είχε μείνει εκτός των ψηφιακών καναλιών για περισσότερο από μια δεκαετία μετά το θάνατό της τραγουδίστριας σε αεροπορικό δυστύχημα στις 25 Αυγούστου 2001, σε ηλικία μόλις 22 ετών.

Στη συνέντευξή του στο Billboard, ο Hankerson άφησε να εννοηθεί ότι ο The Weeknd δεν θα είναι ο μόνος όσον αφορά τους καλλιτέχνες της πρώτης γραμμής που θα συμμετάσχουν στο επερχόμενο μεταθανάτιο άλμπουμ της Aaliyah. Ο Drake, ο Future, ο Ne-Yo, ο Chris Brown και ο Snoop Dogg περιλαμβάνονται επίσης στους καλλιτέχνες που αναμένεται να εμφανιστούν στο άλμπουμ με τη νέα μουσική της Aaliyah.

«Ήταν πολύ ωραία», δήλωσε σχετικά με τη συμμετοχή του στις νέες ηχογραφήσεις. «Το μόνο κομμάτι που ήταν λίγο δυσάρεστο ήταν ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι ήταν θυμωμένοι μαζί μου επειδή τα τραγούδια δεν βγήκαν όταν τα ήθελαν. Αλλά έμαθα να ζω με αυτό. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι’ αυτό», σχολίασε.

