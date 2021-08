Aaliyah: Το άλμπουμ «One In A Million» κυκλοφορεί στις υπηρεσίες streaming

Το «One In A Million» κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1996.

Σχεδόν 25 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το δεύτερο άλμπουμ της Aaliyah, με τίτλο «One In A Million», δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά σε όλες τις υπηρεσίες streaming μέσω των Blackground Records 2.0 και EMPIRE και είναι επίσης διαθέσιμο για download.

Αυτή είναι η πρώτη από τις πολλές κυκλοφορίες της Aaliyah που αναμένεται να δημοσιευθούν στις πλατφόρμες streaming τους επόμενους μήνες.

Το μόνο ολοκληρωμένο άλμπουμ της Aaliyah που ήταν διαθέσιμο προηγουμένως για streaming ήταν το ντεμπούτο της στη δισκογραφία με το «Age Ain’t Nothing But A Number» του 1994.

Μεγάλο μέρος της μουσικής της Aaliyah είχε μείνει εκτός των υπηρεσιών streaming για περισσότερο από μια δεκαετία μετά το θάνατο της R&B τραγουδίστριας σε αεροπορικό δυστύχημα στις 25 Αυγούστου 2001 σε ηλικία μόλις 22 ετών.

Το «One In A Million» κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στις 27 Αυγούστου 1996 μέσω της Blackground και της Atlantic Records.

Σε παραγωγή του Timbaland και της Missy Elliott, το άλμπουμ ανέδειξε τις επιτυχίες «If Your Girl Only Knew», «One In A Million», «Got To Give It Up», «4 Page Letter», «Hot Like Fire» και «The One I Gave My Heart To».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Η μουσική της Aaliyah έρχεται για πρώτη φορά στις υπηρεσίες streaming

Μετά την άφιξη του «One In A Million», στις ψηφιακές πλατφόρμες καταφθάνει στις 3 Σεπτεμβρίου το soundtrack της ταινίας «Romeo Must Die» στην οποία πρωταγωνίστησε η Aaliyah το 2000.

Το τελευταίο άλμπουμ Aaliyah, με τίτλο το όνομά της, που κυκλοφόρησε το 2001 θα δημοσιευθεί στις υπηερεσίες στις 10 Σεπτεμβρίου και στις 8 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν οι συλλογές «I Care 4 U» και «Ultimate Aaliyah».

Το Spotify θα ανανεώνει τη λίστα αναπαραγωγής «This is Aaliyah» με τις κορυφαίες επιτυχίς και τα deep cuts της Aaliyah για να συμπεριλάβει τον κατάλογο της εκλιπούσας καλλιτέχνιδας που επιτέλους βρήκε σπίτι στις υπηρεσίες streaming.

Οι κυκλοφορίες αυτές φαίνεται ότι δεν έχουν την έγκριση της οικογένειας της Aaliyah, η οποία νωρίτερα μέσα στον μήνα εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία επέκρινε την «αδίστακτη προσπάθεια να κυκλοφορήσει η μουσική της Aaliyah χωρίς καμία διαφάνεια ή πλήρη λογιστικό έλεγχο».

Η δήλωση δεν αναφέρθηκε στην Blackground Records ή στον συνιδρυτή της και θείο της Aaliyah, Barry Hankerson.

Ο Hankerson και οι διαχειριστές της περιουσίας της αείμνηστης τραγουδίστριας φέρονται να είχαν συνομιλήσει για να καταλήξουν σε συμβιβασμό. Στον Hankerson ανήκουν τα masters όλων των άλμπουμ της Aaliyah, με εξαίρεση το «Age Ain’t Nothing But Α Number».