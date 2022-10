Οι a-ha παρουσιάζουν το νέο άλμπουμ «True North»

Το ενδέκατο άλμπουμ του νορβηγικού συγκροτήματος εξετάζει τη σύνδεσή μας με τη φύση.

Οι a-ha παρουσιάζουν το νέο άλμπουμ τους «True North».

Το «True North» είναι η πρώτη δισκογραφική δουλειά του νορβηγικού συγκροτήματος μετά το «Cast In Steel» του 2015 και είναι κάτι περισσότερο από ένα άλμπουμ, είναι και μία ταινία που καταγράφει τους a-ha να ηχογραφούν τα τραγούδια τον Νοέμβριο του 2021 στο Bodø, τη νορβηγική πόλη που απέχει 90 χιλιόμετρα από τον Αρκτικό Κύκλο.

«Με κάθε άλμπουμ αλλάζουμε παραστάσεις για να δούμε έναν διαφορετικό τρόπο να προχωρήσουμε», εξηγεί ο Paul Waaktaar-Savoy των a-ha.

Το πρώτο τραγούδι από το άλμπουμ ήταν το «I’m In». «Ανάπνευσε, απλά ανάπνευσε, Υπάρχουν στιγμές, καλές στιγμές μετά από αυτές» τραγουδάει ο Morten.

Με το «Hunter In The Hills» να ακολουθεί: «Τα σύννεφα σαρώνουν τις κορυφές των δέντρων, την αυγή, διαλύονται στο τίποτα, οι γραμμές της μάχης χαράσσονται».

Με έμφαση στο τι έρχεται και πού βρισκόμαστε, αυτά τα νέα τραγούδια αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο συνδεόμαστε και αλληλεπιδρούμε με το περιβάλλον.

Στο όμορφο «You Have What It Takes» ακούμε τους a-ha στο κλασικό ύφος τους, με όμορφους ήχους κιθάρας που δένουν με την υπέροχη φωνή του Morten Harket.

Είναι μία φωνή ελπίδας που συνεπαίρνει τους ακροατές με τους στίχους: «Μη φοβάσαι να αποτύχεις ή να πέσεις, ο καθένας κουβαλάει ένα βάρος. Μαθαίνουμε να περπατάμε πριν μπουσουλήσουμε, γι’ αυτό κάν’ το για το καλό όλων μας. Έχεις αυτό που χρειάζεται».

Το νόημα των στίχων μας αφορά όλους μας παγκοσμίως και μας δίνει μία αίσθηση δύναμης μπροστά στις δυσκολίες.

Το «As If» θα ταίριαζε απόλυτα σε ένα άλμπουμ των Coldplay. Ο ήχος των ακουστικών κιθάρων και οι μελωδίες της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Αρκτικής σε συνδυασμό με τη φωνή του Morten δημιουργούν ένα ανατριχιαστικό αποτέλεσμα.

Πιο απλά και μερικές φορές πιο άμεσα, το «True North» μιλάει για τη Νορβηγία, μία χώρα που χωρίζεται από τη μια πλευρά από βουνά και από την άλλη από ωκεανό. Είτε στην ταινία είτε στο άλμπουμ, το «True North» ξεδιπλώνει την εικόνα των a-ha για τη Νορβηγία.

Με το 11ο άλμπουμ τους και τη δημιουργία του ντοκιμαντέρ, οι a-ha ανακάλυψαν έναν νέο κόσμο.

«Αρχικά, είχαμε την ιδέα να κάνουμε μία ζωντανή ηχογράφηση σε ένα στούντιο. Στη συνέχεια, να βιντεοσκοπήσουμε την ηχογράφηση, η οποία εξελίχθηκε σε μια παραγωγή με τη νορβηγική ορχήστρα, τη Φιλαρμονική της Αρκτικής, με την οποία συνεργαστήκαμε. Όλα αυτά θα τα δείτε στην ταινία», λέει ο Paul.

Στην ταινία του «True North», οι a-ha ηχογραφούν το άλμπουμ με τη συνοδεία μιας ορχήστρας. Επίσης, ο Magne, ο Morten και ο Paul μιλούν για το «True North» με φόντο το Bodø.

Η πολυδιάστατη ταινία περιγράφει μέσα από τα τραγούδια τον τρόπο με τον οποίο όλοι συνδεόμαστε με το περιβάλλον μας. Σκηνοθέτης είναι ο Stian Andersen, μακροχρόνιος συνεργάτης των a-ha.

«Το “True North” είναι ένα γράμμα από τους a-ha, από τον Αρκτικό Κύκλο, ένα ποίημα βόρεια της Νορβηγίας με νέα μουσική», λέει ο Magne.

Το «True North» αποτελείται από 12 νέα τραγούδια: έξι από τον Magne και έξι από τον Paul.

«Ο Paul μας είπε ότι είχε γράψει τραγούδια και ήθελε να κάνει ένα νέο άλμπουμ. Όταν έγραφα κατά τη διάρκεια της περιόδου του lockdown, το βασικό πράγμα που σκεφτόμουν ήταν το θέμα ως ένα μουσικό γράμμα στη Νορβηγία», εξηγεί ο Magne Furuholmen των a-ha.

«Όταν είδα το “Western Stars” του Bruce Springsteen, αναρωτήθηκα πώς θα ήταν αν οι a-ha έκαναν τη δική τους εκδοχή του. Πώς θα ήταν να γράψω μία ιστορία για το πώς είναι να μεγαλώνεις στη Νορβηγία και να τη μοιραστώ με τον κόσμο, με όλη τη μελαγχολία που είναι μέρος της εξ αρχής;», συνεχίσει.

«Τότε αποφασίσαμε να συμπεριλάβουμε μία ορχήστρα», προσθέτει ο Paul.

«Φανταζόμουν ότι με τη φωνή του Morten θα δημιουργούσα εικόνες στο μυαλό μου, όπως όταν γράφω τραγούδια μόνος μου και τελικά όλα αυτά έγιναν πραγματικότητα με την ταινία και το άλμπουμ του “True North”», αναφέρει.

Τα τραγούδια του «True North» έχουν ένα βαθύτερο νόημα για τον τρόπο με τον οποίο συνδεόμαστε και αλληλεπιδρούμε με τη φύση. Οι a-ha δείχνουν από πού προέρχονται και ποιοι είναι και γιατί αυτός ο συνδυασμός είναι ασυναγώνιστος.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το «True North» είναι το πιο αποκαλυπτικό, προσωπικό και συναισθηματικό άλμπουμ τους. Η ισορροπία είναι το παν, μεταξύ των καινούργιων ιδεών και της ποιότητας που διακρίνει τους a-ha, στα τραγούδια τους και στη συνολική ιδέα του «True North».

Βρείτε επίσης το άλμπουμ στο Spotify: