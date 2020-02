«A Bit Closer» στην danceteria των Wedding Singers

Το «A Bit Closer» είναι το soundtrack για τη νέα γενιά των party-hard kids.

Sometimes we losing our way… Εκτός και αν ανήκεις στο fan club των Wedding Singers οπότε ξέρεις πάντα τον τρόπο και τον χρόνο για να συνδεθείς με την danceteria τους.

Το νέο single «A Bit Closer» είναι αυτό το neon φως που θα σε οδηγήσει στο φρέσκο ήχο τους.

Παράλληλα συνδέεται με τις εκρηκτικές εμφανίσεις της μπάντας που μοιράζει «υπεύθυνα» γνώση και διασκέδαση σε όλες τις cool αθηναϊκές πίστες.

Στην επιστροφή τους για το 2020, το «A Bit Closer» γίνεται το soundtrack για τη νέα γενιά των party-hard kids που θέλουν να έρθουν όσο πιο απλά και άμεσα, κοντά στην πιο αυθεντική χορευτική μπάντα της πόλης.

Το single «A Bit Closer» συμπεριλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ «Meet Me At Danceteria» των Wedding Singers που κυκλοφορεί από τη Minos EMI / Universal.

Ο μόνος τρόπος να συναντήσεις τους Wedding Singers είναι στην πίστα, εκεί που το beat με το γαλλικό «touch» συναντά τις ανθεμικές μελωδίες των φωνητικών και τα νέο – rave synths σου θυμίζουν ότι ο χρόνος είναι τώρα.

Στην αυγή της νέας δεκαετίας, η μπάντα που μας έμαθε να παρτάρουμε συνοδεία ευρηματικών live διασκευών επιστρέφει για να υπενθυμίσει πως γίνεται και να μας δείξει μέσα από δικές της συνθέσεις ότι εξακολουθεί να είναι το καλά κρυμμένο dance μυστικό της πόλης, η φήμη του οποίου ταξιδεύει από στόμα σε στόμα.

Οι Wedding Singers είναι οι Θοδωρής Μαυρογιώργης (φωνή και κιθάρα), Λάμπης Κουντουρόγιαννης (φωνή και κιθάρα), Αλέξης Σταυρόπουλος (ντραμς) και Χρήστος Αλεξάκης (πλήκτρα).