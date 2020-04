Χρόνια πολλά Giorgio Moroder! Ο πατέρας της dance μουσικής έγινε 80 ετών

Συνθέτης, παραγωγός, DJ, τώρα leader μιας touring band, κατά τη διάρκεια της καριέρας του ο Giorgio Moroder ήταν πάντα καινοτόμος. Έφερε επανάσταση στη χρήση του συνθεσάιζερ, εφηύρε τον ήχο της italo disco, γέμισε με επιτυχίες τα dancefloor του πλανήτη στα τέλη της δεκαετίας του ’70, έγραψε soundtrack που βραβεύτηκαν τρεις φορές με Όσκαρ. Χθες γιόρτασε τα ογδοηκοστά γενέθλια του και σε μια συνέντευξη που έδωσε στην Susan Kittenplan για το Airmail μιλάει γι τις πιο σημαντικές στιγμές της ιστορίας του.

Η πρώτη έχει να κάνει με το Love to Love You Baby, ένα τηλεφώνημα από τον Neil Bogart της Casablanca Records και … τα όργια. Ερωτευμένος με το falsetto της Donna Summer, ο Bogart άκουγε επανειλημμένα το κομμάτι κατά τη διάρκεια ενός «ιδιωτικού» πάρτι που διοργανώθηκε στο σπίτι του στο Μπέβερλι Χιλς. Οι φιλοξενούμενοι, ωστόσο, αναγκάζονταν να «σταματούν» κάθε τρεισήμισι λεπτά για να βάλουν ξανά το τραγούδι. Έτσι ο Bogart ζήτησε από τον Moroder να κάνει μια μακρά έκδοση, «In-a-Gadda-Da-Vida type». Θα γίνει παγκόσμια επιτυχία.

Η δεύτερη στιγμή χρονολογείται από το 1977, εν μέσω της επιτυχίας της ντίσκο μουσικής, του λεγόμενου Saturday Night Fever και του Studio 54. Σε αυτήν την περίοδο ο Moroder δημοσιεύει ένα concept, I Remember Yesterday, για το οποίο έγραψε το I Feel Love, ένα φουτουριστικό τραγούδι βασισμένο σε μια sample λούπα του Moog. «Ήθελα έναν ρομποτικό ήχο», λέει στη συνέντευξη. «Αν το είχε παίξει ένας άνθρωπος, δεν θα είχε λειτουργήσει το ίδιο καλά». Την ίδια χρονιά, ο Brian Eno φτάνει στα Musicland Studios – όπου δούλευε στα Low και Heroes του David Bowie – με ένα αντίγραφο του single στο χέρι, λέει: «Άκουσα το μέλλον».

Η ιστορία συνεχίζεται μέχρι σήμερα: Ο Moroder έχει νικήσει τον φόβο να είναι στη σκηνή και παίζει σε τεράστια φεστιβάλ με μια μπάντα. «Είπα στον εαυτό μου ότι θα τραγουδούσα τα δύο ευκολότερα τραγούδια, μετά θα άφηνα τα ηλεκτρονικά και το συγκρότημα να το κάνουν», είπε. Και στη συνέχεια αστειευόμενος προσθέτει: «Τώρα είμαι σαν τον James Brown».

Σαν μια μικρή παράθεση για την ιστορία του πατέρα της disco αφήνουμε τα όσα λέει στο Giorgio by Moroder των Daft Punk.

When I was fifteen, sixteen

When I started really to play the guitar

I definitely wanted to become a musician

It was almost impossible because, it was

The dream was so big

That I didn’t see any chance

Because I was living in a little town, was studying

And when I finally broke away from school and became a musician

I thought “well, now I may have a little bit of a chance”

Because all I really wanted to do is music

And not only play music, but compose music

At that time, in Germany, in ’69, ’70, they already had discotheques

So I would take my car, would go to a discotheque

Sing maybe thirty minutes

I think I had about seven, eight songs

I would partially sleep in the car

Because I didn’t want to drive home

And that helped me for about almost two years to survive

In the beginning

I wanted to do an album with the sounds of the fifties

The sounds of the sixties, of the seventies

And then have a sound of the future

And I thought: “Wait a second

I know the synthesizer, why don’t I use the synthesizer

Which is the sound of the future”

And I didn’t have any idea what to do but I knew I needed a click

So we put a click on the 24-track which was then synced to the Moog modular

I knew that it could be a sound of the future

But I didn’t realize how much impact would be

My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio

Once you free your mind about a concept of

Harmony and of music being correct

You can do whatever you want

So nobody told me what to do

And there was no preconception of what to do